A gyerekek nem, az okostelefonok fejlődnek maguktól

Egy friss felmérés szerint már a három év alatti gyerek fele telefonozik, táblagépezik, vagy játszik más informatikai eszközön. Szakemberek szerint akár beszédzavarhoz, vagy a szövegértési képességek romlásához is vezethet a túl korai mobilozás, táblagépezés.

– Romlik a belső képalkotásuk – hangsúlyozta Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem (KE) oktatója. – Az eszközökön keresztül készen kapják a képeket, ez pedig nincs jó hatással rájuk, rosszabb például a szövegértésük. A napokban beszélgettem az egyik kollégámmal, aki szerint azért is van egyre több beszédzavaros gyerek az óvodában, mert soha nincsenek csendben, állandóan valamilyen zaj van körülöttük. Ez rontja a hang- és a beszédérzékelésüket és nagy hatással van a beszédükre is. Az állandó ingerek, folyamatosan stimulálják az agyukat, ez pedig beszédproblémát is okoz. Persze vannak pozitív hatásai is az okoseszközöknek, de sokkal több a negatív, ilyen például a függőség.

– Idő előtt találkoznak ezzel a gyerekek – folytatta Gombos Péter. – Közben pedig nem jól használják az okoseszközöket például a tanulásban, hiszen a magyar gyerekek a digitális kompetencia méréseken nagyon rosszul szerepelnek. Azt gondolom, hogy a szülők sokszor csak azért veszik meg a telefont a gyereknek, mert más is vett, áthárítva ezzel a felelősséget akár a másik szülőre. Nem gondolom, hogy egy alsó tagozatos gyereknek kellene telefon.

– Nagyobb tudatosságra lenne szükség a szülők részéről – emelte ki az oktató. – Döntéseket kellene hozniuk, hogy mikortól és mire használhatják gyermekeik az okoseszközöket. Úgy vélem, a gyerekek nem lázadoznak a szabályok ellen, hiszen biztonságot ad nekik, ha ismerik a határokat – fogalmazott Gombos Péter.

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes, a KE Pedagógia Karának tanszékvezetője is hasonlóan vélekedik. A szakember szerint nem feltétlenül tesznek kárt a három év alatti gyerekek fejlődésében az okoseszközök. A nagyobb probléma az, hogyha csak ezekkel játszanak, szüleikkel pedig nincsenek közös programjaik, élményeik. A gyerekeket nem lehet eltiltani az okostárgyaktól, hiszen ezeket minden nap használják a felnőttek is – tette hozzá a tanszékvezető.

megkérdeztük: Milyen gyakran adnak okoseszközt gyereküknek?

Ferenczné Morgos Éva: Direkt nem adok a gyerekem kezébe telefont, viszont látja, hogy használom, ezért néha-néha megengedem neki is, hogy nyomogassa. Úgy vélem, odafigyeléssel nem lehet ebből probléma, viszont azt nem szeretném, hogy mondjuk reggeli közben a telefonon mesét nézzen vagy játsszon. Másnál már láttam erre is példát.

Nyári Dávid: Naponta átlagosan egy órát használja a három éves gyermekem az okostelefont. Általában mesét néz rajta, vagy olyan videókat, amelyeken valamit összeszerelnek. Megtiltani nem tudom a használatát, szabályozni viszont igen. Lehet, hogy furcsán hangzik, de úgy vélem, később akár lemaradása is lehet abból, ha nem ismerkedik meg a modern technológiával.

Lantosné Brunner Kitti: Havonta egyszer használhatják a gyerekeim az okostelefont. Ha a kezükbe kerül, akkor játszanak rajta memóriajátékot, puzzle-t raknak ki vagy rajzolnak. Odafigyelek arra, hogy előttük ne használjam a telefont. Megtiltani nem akarom nekik, de azt sem szeretném, ha rászoknának. Később azonban elkerülhetetlen lesz az okostelefon használata.