A hagyomány marad, de a trend változik

Fekete tollas, szőrmés alapú vagy éppen rózsaszín dobozos. Idén ezek a leginkább keresett adventi koszorúk. A szalma alapú hagyományos lila és rózsaszín gyertyák viszont már egyre kevésbé jelennek meg az asztalokon.

Az utolsó simításokat végzi az adventi koszorún Németh Dominika. Az egyik kaposvári virágüzlet virágkötője már hetek óta készül a karácsonyi ünnepre. Az advent kezdetén workshopot is tartottak, ahová anyukák és gyermekeik érkeztek.

– Meglepődve fogadtuk, hogy sokan szerették volna saját kezűleg elkészíteni adventi koszorúikat – mondta Németh Dominika. – A fenyő alap persze sosem megy ki a divatból, de ma már hódítanak a szőrmés alapok és a virágboxba készült karácsonyi díszek.

– A bordó, az arany, az ezüst a legkeresettebb, de a rózsaszín és a türkizkék is egyre népszerűbb – osztotta meg tapasztalatait Németh Dominika. – Megfigyelhető a fekete is, amit ezüsttel és krémszínnel is gyakran variálnak. A díszítések között a mézeskalács figura, a rénszarvas fejek, vagy éppen a fából készül vonatok is népszerűek.

Manapság a vásárlók fele csak hozzávalót keres, hogy felújítsa otthoni koszorúit. Aki viszont venni készül, az 2500 forinttól akár 8500 forintig is talál koszorút. Az adventi koszorú az 1840–es években jelent meg először, német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

– Az advent a leggazdagabb időszak a népszokásokat tekintve – mondta el Turi Endre. A Somogy Táncegyüttes művészeti vezetője hozzátette: régebben kisböjtnek nevezték ezt az időszakot. Az adventi koszorúra három lila színű gyertya és egy rózsaszín került. Utóbbit a karácsony előtti harmadik vasárnapon gyújtották meg és az örvendezést szimbolizálta. Eredetileg nem négy, hanem több gyertya került a koszorúra – tette hozzá Turi Endre.

