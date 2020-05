A háló fogja össze a fiatal kutatókat

Rendhagyó módon tartották meg az idei évi Tudományos Diákköri Konferenciát a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A fiatal kutatók ugyanis csak virtuálisan voltak jelen.

A koronavírus járvány miatt szinte teljesen kiürült a Kaposvári Egyetem épülete, valóban csak azok a dolgozók járnak be, akiknek szükséges. Az oktatás már hosszú hetek óta digitális formában történik, így aztán nem volt az sem meglepő, hogy a minden évben nagy érdeklődéssel várt Tudományos Diákköri Konferenciát is nagy elővigyázatossággal bonyolították le. A hallgatók többsége a távolból jelentkezett be és online adta elő kutatása eredményeit. – Webkamera képével lehetett bejelentkezni – mondta Zsigó Zsanett harmadéves vidékfejlesztési agrármérnök hallgató. – Hallottuk egymást, csak nem láttunk mindenkit, de nekem lehet, hogy sokkal jobb volt így, mint személyesen. Persze azt azért nem állítom, hogy mindig így kellene megtartani a konferenciákat, de nem jelentett nehézséget.

Az azonban kissé megnehezítette a felkészülést, hogy a könyvtárba nem tudott elmenni szakirodalmakért a kecskeméti hallgató. Ám online források felhasználásával sikeresen összeállította a felsőoktatásban végzettek tanulmányi eredményességét meghatározó tényezőkről szóló kutatását.

A kari tudományos diákköri konferenciának már 15 évre visszanyúló hagyományai vannak, az idei évben két tagozaton mutathatták be munkáikat a hallgatók. – Tizenketten jelentkeztek a felhívásra – mondta lapunk kérdésére Szigeti Orsolya, a kar dékánja. – Az egyik szekcióban olyan dolgozatokat mutathattak be, amelyek még nem teljesen készek az országos megmérettetésre, a másikban pedig az elkészült munkákat.

Szigeti Orsolya elmondta: a témákat tekintve a gazdaságtudomány különböző területei kerültek előtérbe, így a kereskedelem, pénzügy, menedzsment, humán erőforrás. De minden esetben a fiatalok választott szakjától függött a témaválasztás, így hallhattak a bírálók a dél-Koreai kozmetikumok terjedéséről, fás legelőkről, fiatalok jövőképéről, munkaerőpiaci lehetőségeikről.

Sikerrel szerepelnek az OTDK-n

Mindenki az Országos Tudományos Diákköri Konferencián szeretné megméretni magát, aki a kari megmérettetésre jelentkezik. A Kaposvári Egyetem diákjai az elmúlt tizenöt évben minden alkalommal szerepeltek az országos megmérettetésen, átlagosan négyen vesznek részt. A tapasztalat azt mutatja, aki idáig eljut, az már biztosan helyezéssel tér haza. Legközelebb jövő tavasszal lesz Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ahol a kaposvári hallgatók is jó eséllyel szerepelhetnek.