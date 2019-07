A hovatartozást szimbolizálja a somodori életfa

Életfával bővült a somodori Kis-Vakond Óvoda udvara. Makai Sándor a település polgármestere elmondta: az akácfából készült alkotásra azért van szükség, hogy a somodori gyerekek még jobban kötődjenek a faluhoz.

– Ez egy szimbólum – fogalmazott Makai Sándor. – Az alkotás akácfából készült, a levelei pedig tölgyből vannak. Az ágait harangok díszítik, ezek jelképezik a gyerekek lelkét. Úgy döntött a képviselő testület, hogy első körben a 2002. október elseje után született gyerekek tiszteletére állítjuk a fát, a neveket pedig egy réztáblán helyezzük el az alkotás mellett. Terveink szerint ötévente újabb nevek kerülnének fel a táblára. Most hetvennégy somodori fiatal érezheti magáénak az életfát.

– A születési átlag nagyon jó Somodorban – folytatta Makai Sándor. – A településen valamivel több mint négyszázan élnek és átlagban három és öt gyerek születik évente. A legkiemelkedőbb év az 2010 volt, amikor tíz újszülött volt a faluban. Ezzel egyébként Kaposvárt is leelőztük, hogyha a lakosság számához viszonyítjuk a születési arányt. Nagyon kedvelik a fiatalok Somodort és abban bízunk, hogy a CSOK hatására még többen telepszenek le majd nálunk. Az önkormányzatnak egyébként hat olyan ingatlana van, melyet albérletbe tud kiadni, de meg is lehet vásárolni a házakat. A beköltözést szabályozzuk két-három gyerekes családok telepedhetnek le ezekben az épületekben, mert így tudjuk fenntartani az óvodánkat. Tavaly huszonegy fiatal járt az óvodába, idén viszont csak tizenöt gyerekkel kezdjük meg az évet, de reménykedünk, hogy gyarapszik majd a létszám – tette hozzá a polgármester.

A rendezvényen részt vett Biró Norbert is, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Kaszát ragadtak az idősebbek

Az életfa avató ünnepséggel egy időben szervezték meg Somodorban az aratófesztivált, szántó és kakaspörkölt főző versenyt is. Az eseményre idén is főként a környék településeiről érkeztek résztvevők. A búzatáblákon nyolc, a szántóversenyen tíz, a főzőversenyen pedig tizenkettő csapat mérte össze tudását. A rendezvény célja az volt, hogy minél többen megismerjék a régi szokásokat és az új technológiákat is egyaránt.