A kaposvári gimnáziumból a Nobel-díj átadásra jut el a tehetséges diák

Frakkot húz a volt táncsicsos diák, mert részt vesz az idei Nobel-díj átadón, Stockholmban december 10-én – ez nem képzelgés, hanem egy kaposvári tehetséggondozási program eredménye. A tapasztalatokról hétfőn számoltak be a gimnáziumban rendezett tudományos és tehetségkonferencián.

Vámosi Flórián egyedüli magyarként vehet részt a közelgő Nobel-díj átadón, találkozhat neves tudósokkal. 25 fiatalt válogattak be 25 országból erre a ceremóniára. A kaposvári fiú a PTE első éves fizikus hallgatója, és még a Táncsics Mihály Gimnázium diákjaként érdemelte ki az utazást. Pósa Péterrel együtt ugyanis első helyet szerzett a 28. Ifjúsági, Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A csillagászati távcsövek automatizálását és távvezérlését dolgozták ki. A céljuk egy amatőrök számára is hozzáférhető rendszer megteremtése volt, ami az esztétikai asztrofotózást is segíti. A rendszert a zselici égbolton tesztelték.

Matematikai, informatikai, innovációs és csillagászati tehetségfejlesztésre nyert forrást a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport segítségével a Táncsics Gimnáziumért Alapítvány. Hat diákot vontak be a programba, felkészítették őket versenyekre, matematikai és csillagászati táborokba vitték őket. Jóföldi Eszter, Sántha Enikő, Tóth Bálint, Vámosi Flórián, Vámosi Kornél és Yake Andrew tagja volt a csapatnak. Sajátos nevelésű igényű és hátrányos helyzetű tanulót is bevontak a munkába. Azóta újabb pályázatokat nyertek, egyebek mellett a tehetséggondozási eszközök beszerzésére.

A hétfői konferencián a helyi gazdasági élet szereplőit és a pedagógusokat igyekeztek összehozni a tehetséggondozásban. A résztvevőket Reőthy Ferenc, a Táncsics alapítványának kuratóriumi elnök köszöntötte, és kiemelte, hogy ezzel új dimenziókba emelkedett a hagyományosan erős tehetséggondozás a gimnáziumban. Stickel Péter, a Kaposvári Tankerületi Igazgatója és Kis Szilvia, a Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatás Központjának főosztályvezetője az új pályázatok lehetőségére is felhívták a figyelmet. Nagy érdeklődés kísérte Vass Vilmos, a Budapesti Metropolitan Egyetem docensének előadását a motivációról.

– Egyre fontosabb, hogy felkeltsük a tehetséges diákok tudásvágyát, mert ez a hajtóerő – mondta Vass Vilmos. – Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei azt mutatják, hogy nem elég a külső motiválás, pedig a pedagógia világa erősen hisz az osztályzatokban, dicséretekben. Be kell vallani, hogy a gazdaságtudomány, a sport és a pszichológia előrébb jár a belső motiváció felkeltésében, a pedagógia úgy kullog utánuk.