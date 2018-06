A Kishegyen „tekereg” majd az elektromos kisbusz

Hamarosan már nem kell kihagyni a borkóstolókat a Balatonnál a jogsi miatt a sofőröknek se, mert igénybe vehetik a Lelle-Boglár Tekergőt. A színpompás mintájával tekinteteket vonzó 14 férőhelyes jármű jelenleg tesztüzemben közlekedik a térségben, ám heteken belül munkába áll.

A balatoni turizmust szolgálja majd, s a térség egész éves attrakcióit hirdeti az elektromos kisbusz, amelynek ötlete a BL Yacht Club ügyvezetőjének, Tóth Balázsnak a nevéhez kötődik. – Ezzel szállítjuk majd a télen és nyáron a turistákat borkóstolókra a Kishegyre, múzeumlátogatásokra, élménytúrákra – mondta el érdeklődésünkre Tóth Balázs. – Tervben van az is, hogy lesz egy lellei kulturális túra, amelyen bemutatjuk a város történetét, kulturális értékeit.

Hozzátette: nem csak a BL Yacht Club vendégei utazhatnak a Lelle-Boglár Tekergővel, hanem bárki jegyet válthat a dél-balatoni élményjáratra. Persze itt nem kell horror árakra számítani, hiszen a környezetbarát kisbusz indításának célja éppen az, hogy minél több emberhez eljusson az egész éves Balaton híre. S az is, hogy megismerjék a parttól mindössze 4 kilométerre található Kishegyet, amely évről-évre ontja isteni levét. – Az őszi-téli szezonban is jár majd a Tekergő – emelte ki az ötletgazda. – Hiszen a Balaton nem csak nyáron, de ilyenkor is kínál élményeket. Ezt a külső dizájnnal is igyekeztünk hangsúlyozni.

Tóth Balázs a Balatoni Kör tagjaként az összefogás többi résztvevőjével együtt évek óta azon munkálkodik, hogy a magyar tenger ne csak nyáron vonzza a vendégeket. A tó környéke ugyanis gazdag kulturális értékekben, s a Balatonnál már jó ideje télen sem áll meg az élet. Sőt!

A tekintetet kétségkívül vonzó festésen helyet kaptak a partnerek logói mellett a nyár és a tél szimbólumai is. S persze a „Balaton télen-nyáron menő” szlogen is kiemelt helyen látható a Tekergő csillogó testén.

Tóth Balázstól megtudtuk, az ötlet Badacsonyból származik, ahol hat helyi szolgáltató indított hasonló járatot. Igaz az egy nyitott járgány, téli üzemre nem alkalmas, mint a déli part Tekergője. Az élményjárat – mely több mint egy kisbusz, hiszen élményekhez viszi a turistákat – július elejétől indul „menetrendszerűen”.