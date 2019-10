A klímakrízis árt az egészségnek

Az elmúlt évek egyik leg­gyakrabban említett kifejezése lett a klímaváltozás. Az éghajlat változása hatást gyakorol egészségünkre is.

Ha most még nem is feltűnően, de már tapasztalhatóak a következmények, amelyek befolyásolják közérzetünket, egészségünket. Erre vonatkozóan az elmúlt években több tanulmány is készült, amelyek igazolták: az éghajlat változása hatással van szervezetünkre is. – A klímaváltozás valószínűleg a 21. század legsúlyosabb környezet-egészségügyi problémája – mondta lapunknak Ajtay Zénó, kaposvári belgyógyász-kardiológus. – Hazánkban a legfontosabb egészségi kockázatot az extrém hőmérsékleti események jelentik. A hőhullámokkal szemben a legsérülékenyebbek a krónikus keringési betegségekben szenvedők, közülük is leginkább az idősek és a gyermekek, valamint a várandós nők, de bizonyos gyógyszerek és érzékenyebbé tehetnek minket a kiszáradásra. A szakember hozzátette: a klímaváltozás várhatóan befolyásolni fogja egyes, a rovarok, rágcsálók által terjesztett fertőző betegségek térbeli és időbeli megjelenését is. Hazánkban elsősorban a kullancsok által terjesztett Lyme-kór válhat emiatt gyakoribbá, de megjelennek egyes szúnyogok által terjesztett betegségek is.

A hatások mérséklésére az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) 2005-ben dolgozta ki a hőségriasztást, amire évente egy-öt alkalommal szükség is volt. Ekkor a média és hatóságok kampányszerűen bő folyadék és sóbevitelre buzdítanak, és maga a tájékoztatás a megelőzés révén a leghatékonyabb fegyver, vélekedett a szakember. Ne feledkezzünk meg a hektikusan változó időjárás okozta kellemetlenségekről sem. A frontjelenségek már gyakoribbá váltak. – Magyarországot évente nagyjából 100-200 front érinti – mondta Ajtay Zénó. – A legrosszabb a tavasz, a legnyugodtabb időszak a szeptember, október. Melegfronti hatáskor sokan panaszkodnak tompa, lüktető fejfájásra és arra, hogy levertek, fáradékonyak, kimerültebbek.

A hőség főleg a szívre, a hideg az izületekre káros

A hőség különösen a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket viseli meg, ilyenkor gyakrabban alakul ki agyi keringészavar, glaukómás roham, szívritmuszavar. Erős melegfrontok idején több baleset történik, az emberek figyelmetlenebbek, lassúbbak a reflexeik. A hidegfront ingerültté, feszültté tesz, hajlamosabbak vagyunk a kapkodásra. Felerősíti a szorongásos állapotokat, a megnövekedő görcshajlam pedig az asztmásokra, emésztőszervi problémákkal küszködőkre lehet veszélyes. Gyakoribbak még az epilepsziás rohamok, koszorúérgörcs okozta mellkasi fájdalmak, stroke, embólia, valamint ízületi gyulladások. Az elmúlt években a hőhullámos napok alatt a napi halálozás körülbelül 15 százalékkal emelkedett meg. A problémára a 2003. évi franciaországi hőhullám hívta fel a figyelmet, amely miatt több mint 15 ezren haltak meg.