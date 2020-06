A koronavírus sem tudta utolérni az Off Road gépcsodáit

Harmincnegyedik alkalommal népesült be gépcsodákkal a somogybabodi Off Road Fesztivál. A koronavírus járvány miatt ugyan a koncertek elmaradnak, de a szervezők számos újdonsággal készültek az érdeklődőknek. Húsz méterrel magasabb siratófal mellett a dagonyák számát is növelték.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Gépcsodák dagasztották a sárt, a nézők pedig lelkesen szívták be a benzingőzt. – Nézd apa, az onnan tuti nem jön ki – izgatottan figyelte egy nyolc éves kisfiú, ahogy egy uaz próbálkozott a dagonyából kijönni. Egyedül nem ment neki, elkelt a segítség. Fábián Attila pakkokkal a hátán igyekezett péntek délután a kempingbe. – Imádom azt a szabadságot, őrületet ami itt van, koncertek helyett meg éneklünk – mesélte mosolyogva. Terepjárójuk tetején ülve izgatottan figyelte két tini fiú, ahogy egy gépjármű felborult az egyik kanyarban a siratófal előtt. Fiatal koruk ellenére rutinos off roadosok. – Már kicsi korom óta jövök apával, nagyon szeretek dzsipezni, majd ha nagy leszek odaadja nekem – mondta el Ludvig Ferenc, aki Budapestről érkezett. Tóth Dániel pár évesen kapta el az off road érzés, akkor még szülei hozták el, évek óta viszont már a szervezésben segít. – Kaptuk a hírt, hogy jöhetünk, felpakoltunk és azonnal indultunk – mondta el a balatonlellei terepjárós. A szervezőknek mindössze kilenc napjuk volt arra, hogy a fesztiválhoz szükséges biztonsági feltételt megteremtsék. – Nagy örömünkre lehetőséget kaptunk arra, hogy 34. alkalommal ismét benépesüljön a somogybabodi off road pálya, igaz a másfél méter helyett esetenként öt méter is van két fesztiválozó között és két tonna vas – mondta el Klausmann Viktor, a rendezvény sajtófőnöke. Hozzátette: a bejáratnál és a forgalmasabb helyeken kitettek kézfertőtlenítőt és aki igényli kap maszkot is, igaz aki elviszi inkább a por miatt használja. A magyarokon kívül szlovák, szlovén, osztrák és erdélyi vendégek is érkeztek. – Koncert helyett csendes koccintások vannak, viszont készültünk újdonságokkal, emeltük a dagonyák számát, harmincötezer köbméter földet hordtunk a területre, a siratófalat húsz méterrel megemeltük – sorolta Klausmann Viktor. Az előző napok esőzése szépen párolog, így két locsoló autó járja a területet, még a bevezető utat is vízzel portalanítják. Megjegyezte: az R-67-esről tudnak bejönni a vendégek a főbejárathoz, kifelé Kisbabod irányába hagyhatják el a területet. Somogybabodon nem tudnak parkolni, mindenki a főbejárat melletti parkolóban állhat meg. Az Off Road fesztiválon sárgyorsulás, kamionhúzás, side by side körversenyek, triál futamok, éjszakai trophy is várja vasárnapig a látogatókat.