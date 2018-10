A közmunkások termelik a rászorulóknak a krumplit Gigén

Családonként 30-40 kiló krumplit osztott ki a gigei önkormányzat a rászorulóknak, így összesen több mint száz mázsa burgonyát adományoztak abból, amit a közmunkások egész évben termeltek. Kedden indult a traktoros járat a faluban, és az első igénylők már át is vehették a zöldséget.

A közmunkások pakolták le a burgonyákkal teli zsákokat a traktorról.

– Jó helye lesz ott, tegyék csak az asztalra, majd később átrakom a ládába – mutatta a 88 éves Csontos Jánosné, aki egykor óvónőként és könyvtárosként dolgozott a községben, amelynek díszpolgára is lett.

Az idős asszony nagyon megörült az adománynak, mert magányosan tölti a napjait, amióta a férje és a fiai meghaltak. Sokat olvas, és a gondozónője gyakran felkeresi. Időnként főzni is szokott magának, és a rokonait is megkínálja, akik látogatják. A krumplis tésztát nagyon szereti.

– Bizony néhány hét alatt elfogy ez a sok krumpli, mert a négy gyermeket etetni kell! – vallotta be Kovács Hajnalka, aki hozzátette: a gyerekek kedvence a szalmakrumpli. Az édesanya a szomszédasszonyával, Orsós Szilviával együtt rögtön ki is számolta, hogy sokat spórolnak az adománnyal, mert a krumpli kilója 300-350 forintba kerül a piacon.

Az akcióban a hátrányos helyzetű nagycsaládosok és nyugdíjasok kapják az adományt a településen. Gigén az idén három közmunkaprogram is futott sikerrel, mondta Bálint Ildikó polgármester. A fő tevékenységük a mezőgazdaság, de a külterületi utakat és a köztereket is rendezték a közmunkások. Összesen több mint negyven ember vett részt az idei közfoglalkoztatásban. Negyedik éve termelnek konyhakerti növényeket, főként krumplit, hagymát, tökféléket és fűszerpaprikát majdnem három hektáron. Az idén cukkinit, paradicsomot és paprikát is osztottak a rászorulóknak. A burgonyát az ünnepek előtt szedték fel, és rögtön kiosztották. A nyár végén saját óvodát indított a falu, a maradék zöldséget a gyermekétkeztetésben használják fel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fiatalok már a gyárakban dolgoznak

Gigén a környező településekről is fogadják a munkanélkülieket, az idén húsz álláskeresőnek indítottak szervezett tanfolyamokat. A gigei önkormányzat kiválóan együttműködik a kormányhivatal munkaügyi főosztályával. Mivel a közmunkások felújították a falu közintézményeit, könnyen találnak megfelelő oktatótermet. Az önkormányzat alapelve, hogy Gigén segély nincs, de munkát biztosítanak annak, akinek tudnak. Lassan beérik a szemléletváltás azokban a családokban, ahol a gyerekek látják közmunkásként dolgozni a szülőket. Az így felnőtt fiatalok java része az utóbbi időben elhelyezkedett a munkaerő-piacon, főként kaposvári üzemekben.