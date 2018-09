A megyén kívül is kelendőek a somogyi kézműves termékek

Az ékszerek, a patchwork táskák és a kerámiák a legnépszerűbb somogyi kézműves termékek, de a többi portékát is szívesen vásárolják.

Levendulás termékek, méz, újragondolt szódásüveg, hímzett ruhák, konyakmeggy, szappan – ezekben egy a közös, mindet Kaposvár illetve Zselic környéki alkotók készítették.

– A társadalom 10- 12 százaléka vásárolja a kézműves termékeket, mivel ezek nem olcsók – mondja Udvaros Renáta a Míves Magyar Kézműves Termékek tulajdonosa. – Ezek a darabok egyediek, és ha belegondolunk abba, hogy mennyi munkaóra, energia míg ezeket a kézműves megalkotja, nem is beszélve a felhasznált anyagokról, érthető, hogy miért kerülnek ilyen sokba.

– Azok is kedvelik ezeket a portékákat, akik környezettudatosak, mert ezeket a termékeket például nem kell szállítani – tette hozzá Udvaros Renáta. – Viszont és úgy tapasztalom, hogy kicsi az a réteg, aki megengedheti magának azt, hogy ne az árat nézze, hanem a minőséget.

– Van igény a kézműves termékekre – vette át a szót Németh Dénesné a Zselic Kosara Egyesület elnöke. – Nyáron nagyon sokat jártunk vásárokra például a Balaton parton, Tihanyba és Imremajorba, de voltunk Villányban, most pedig Magyarlukafára készülünk.

Németh Dénesné szerint a rendezvényekre és a vásárokra azért is jó kimenni mert itt le lehet mérni, hogy melyik terméket keresik a leginkább, mire mekkora az igény. Sok turista is vásárolja ezeket a termékeket, a fafaragásokat például a németek és hollandok viszik a leginkább.

A Míves Magyar Kézműves Termékek Boltja is azért jött létre, mert a kézművesek és a vásárlók is szerettek volna egy állandó helyszínt. Itt minden egyes termelő be tudja vonzani a saját kis vevőkörét.

Tendencia, hogy egyre többen fognak bele a kézműveskedésbe, sokan kezdenek el például játékokat – babákat, pónikat – gyártani, vagy éppen levendulát termelni. Ebből megélni elég kevesen tudnak, a bolt húsz partnere közül csupán egy foglalkozik ezzel fő állásban, a többieknek hobbi.

Udvaros Renáta szerint, sokan a kreativitásuknak engednek szabad utat a kézműveskedéssel, ez inspirálja őket. A boltban kapható kézműves termékek pedig bizonyítják, hogy többen nagyon magas szintre fejlesztették tudásukat.