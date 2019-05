A munka tartja fiatalon Bálint Gazdát

Júliusban ünnepli századik születésnapját, ám különösebben nem hatja meg a kora, továbbra is dolgozik Bálint György, az egész ország Bálint gazdája aktívan éli mindennapjait.

Bálint Gazda kilencvenkilenc évesen is mosolygós és aktív. Igaz, a járáshoz szüksége van botjára, de továbbra is egyedül teszi meg lépéseket. Így volt ez Várdán is, ahol díszpolgárrá avatása miatt tett látogatást.

– Rendkívüli meglepetés volt számomra ez a díszpolgári cím – mondta a 99 éves Bálint György. – Tulajdonképpen, amikor megtudtam éppen két nagyon rossz napon voltam túl. Amikor megtudtam, hogy Budapest egyik kerületében nem szavazták meg, hogy díszpolgár legyek, azt mondtam, engem ez nem zavar, mert már Budapest díszpolgára vagyok. De valójában nagyon rosszul esett.

Viszont sokat változtatott a hangulatán, amikor Várdáról értesítést kapott, hogy a képviselő-testület díszpolgárrá választotta. – A következő napokban pedig harmincnál több településről kaptam hasonló felkérést – mesélte a legendás kertészmérnök. – Végeredményben mindenki körülölelt engem – mesélte meghatódottan.

Valójában nem szokatlan, de ahová Bálint gazda megy, ott mindenütt, lépten-nyomon tanácsokat kérnek tőle. Ő pedig higgadtan válaszol, Várdán a gyerekek körében is nagyon népszerű volt. Sorra vitték az Ablak című tévés magazin egykori műsorvezetőjének könyvét dedikálásra.

– Az egész ország ismer – mondta el lapunknak Bálint György, s én ebből mindig csak a felelősséget érzem. Hiszen figyelnek, nem rosszindulattal, hanem érdeklődéssel követik, amit mondok, vagy leírok és teszek. Ez hatalmas felelősség. Mert, ha azt mondom, hogy a társadalom és a természet törvényei nagyon szorosan követik egymást, lehet, hogy néhány ezer ember ezen elgondolkodik. És felteszi magának a kérdést, hogy ha ez igaz, milyen következmények lehetnek hosszútávon.

Azt mondta, igyekszik humánus megoldást találni azokra a kérdésekre, amelyekkel megkeresik őt.

Az online térben is aktív a veterán kertészmérnök

Habár két hónap múlva tölti századik életévét Bálint György, roppant aktív nem csak a való életben, de a világhálón is. Saját közösségi oldalán több, mint négyszázezer követője van. A legtöbbek számára az Ablak című műsorból ismert szakember naponta több bejegyzésben is segíti a kertészkedőket. De honlapján is rendszeresen is osztja meg tapasztalatait a növények nevelésével, s nyújt ezáltal segítséget. Emellett előadásokat tart, cikkeket ír és természetesen saját kertjét is ápolja. Azt mondta lapunknak: ameddig a sors engedi, addig biztosan dolgozni fog.