A Petörke hideg vizében kezdték a karácsonyt Bárdudvarnokon

Forralt bor, pálinka és úszósapka. Ezek voltak a legfontosabb kellékek a hetedik karácsonyi fürdőzésen Bárdudvarnokon.

Nagy volt a készülődés a Petörke-tó partján kedden délben. No nem az ünnepi asztalra szánt halászlé rotyogott a tábortűz felett, hanem forralt bor, melynek fűszeres illata csalta közelebb a bátor, vagy még bátortalan fürdőzőket. A lángok kellemes melegségére szükség is volt, hiszen a napos idő ellenére az erős szélben mártóztak meg csaknem húszan az alig 6-7 fokos vízben. A résztvevők hangos a biztatás közepette tempóztak párat a tóban, majd siettek a tűz mellé. A bátorító szavak jól jöttek, nem bizonyult könnyű feladatnak idén sem a fürdő. A mezőnyben akadtak hölgyek is, köztük a legbátrabbnak egy török lány bizonyult, aki teljesen elmerült a hideg vízben.

– Nagyon hideg volt, éreztem minden porcikámban, de nagyon jól esett megismételném bármikor – mesélte dideregve törölközőbe csavarva Yağmur Türk. A fiatal lány egy cserediák program keretén belül töltött el egy évet hazánkban egy bárdudvarnoki családnál, akiket meglátogatott idén karácsonykor és nem akarta kihagyni ezt az eseményt.

A fürdőzés kezd nemzetközivé nőni, ugyanis egy bányai társasággal idén érkeztek holland és német barátok is. – A hagyomány, hogy eljövünk és a kedvünk is megmaradt tavalyról – mesélte Tóth Edvin. – A bányaiak jöttek ki idén is utoljára a vízből – folytatta.

Mester Balázs polgármestertől megtudtuk, hogy indult a fürdőzés hagyománya. – Egyszer karácsonykor szép idő volt, sütött a nap, és a fiam kitalálta, hogy jöjjünk le fürdeni – emlékezett vissza a polgármester az első fürdőzésre. – Azóta minden esztendőben lejövünk 24-én délben, és évről-évre egyre többen vagyunk, amit nagyon jó látni.

Eddig nem volt ami elriasztotta volna a megjelenteket a tóba ugrástól. Volt olyan év, amikor tízcentis jégpáncél fedte a tavat, de akkor is megmártóztak a vízben. – A lényeg, hogy együtt legyen a közösség, és kicsit kiszakadjunk a karácsonyi készülődésből, kikapcsoljunk – mondta Mester Balázs.