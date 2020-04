A piacon kapható gyümölcsök között már az idei eper is felbukkant

Tucatnyi féle paprika és paradicsom palánta közül választhattak a vásárlók pénteken a kaposvári nagypiacon. Megjelent a magyar eper is, igaz kilóját még drágán, háromezer forintért kínálták.

Sárga mellényben ellenőrizték a piac dolgozói, hogy ki és mikor léphet be a csarnokokba. – Már megszokták az emberek, egyre több középkorú érkezik 11 után – mondta el egyikük. Katona Brigitta és párja nagyon örül, hogy nem csak reggel, hanem tizenegy után is betérhetnek a kaposvári piacra. Elővigyázatosságból szájmaszkban indultak el otthonukból. – Rendszeresen, minden héten jövünk, most zöldséget és gyümölcsöt vásároltunk – tette hozzá a vásárló. A hétvégi főzés alapanyagai mellett egyre nagyobb érdeklődés ígérkezett a primőr, magyar zöldségek, gyümölcsök iránt.

– Megjelent az édes, piros magyar eper, kilóját háromezerért kínáljuk, tizenegyre mind elfogyott – mondta el Rádóczi Imre kereskedő. Hozzátette: kapható már újkrumpli is, amelynek kilóját a tavalyi 1200-as ár helyett 850 forintért kínáltak. Szabó András standjánál magyar paradicsomot és paprikát is kínált. – Minden szezonális újdonság a következő két hétben lesz a piacon – mondta el Szabó András kereskedő. Muskátli, begónia, bársonyvirág színkavalkádja csalogatta a vásárlókat Kozák Miklós standjához. A kadarkúti termelőnél egyre többen keresték a paprika és paradicsom palántákat is. – A paprika, paradicsom és a petrezselyem a sláger, a vásárlók bíznak abban, hogy már nem lesznek fagyok és szabadföldbe ültethetnek – mondta el Kozák Miklós.