A rekorder tuskósi bika előtt tisztelegtek 

Vadászati emléknapot szerveztek Gamáson a tuskósi világrekorder bika elejtésének ötvenedik évfordulója alkalmából.

A páros 14-es, arányos jégág nélküli trófea mellett számos különleges agancs megtekinthető volt a közösségi házban megnyílt tárlaton. – Mivel idén ötven éve, hogy Joachim Schausberger elejtette ezt a csodás állatot, egy emléknapot szerveztünk a szép jubileum köré – mondta el a Somogyi Hírlapnak Tóth Péter, polgármester. A három évig világranglista vezető, Gamásnak világhírnevet szerző eredeti gímszarvasbika trófeáját a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár bocsájtotta – a rendezvény idejére – a falu rendelkezésére.

Közel háromszázan látogattak el a rendezvényre. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke és Tóth Péter polgármester köszöntötte az érdeklődőket.

A tárlaton kívül vadászkürtös bemutató és író-olvasó találkozó is színesítette a vadász emléknap programját, amelynek záró akkordjaként tanösvényt avattak fel. Ennek bejárata, az Erdő kapuja, pontosan ott van, ahol a gamási érintetlen vadon kezdődik. Itt helyezték el a tanösvény „alapkövét”. Az érdeklődők a pucokszállási vadászkastélyba is bepillanthattak, ahol annak idején vadászatai során Joachim Schausberger is megszállt.