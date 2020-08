A tévék után is fizet zenei jogdíjat a szállásadó

A napokban több balatoni üdülőtulajdonos is levelet kapott az Artisjus Magyar Szerzői és Jogvédő Iroda Egyesülettől, amelyben arra kérik őket, nyilatkozzanak arról, milyen zeneszolgáltatásra alkalmas eszköz van nyaralójukban. Mert hogy nem csak hi-fi, de egy működő tv után is jogdíjat kellene fizetniük.

A koronavírus-járvány padlóra küldte a magyar turizmust is, így a magánszállásadóknak is komoly bevételkieséssel kellett számolniuk az előszezon elmaradásával. Pedig számos családnál kereset-, illetve nyugdíj-kiegészítésként szolgál a bérbe adott balatoni nyaraló. S ha a járvány még nem volna elég, most más miatt fájhat a vendéglátó családok feje.

Az Artisjus zenei jogdíjat fizettet velük, ám nem csak hi-fi, vagy rádió után kell befizetniük, de akár egy működő tévékészülék is a beszedés alapja lehet. „Ha szálláshelyén zeneszolgáltatásra alkalmas készülék, illetve televízió található, kérjük jelezze felénk a mellékelt adatlapok közül az Ön szálláshelytípusának megfelelő visszaküldésével.” – olvasható a kiküldött levélben.

Az is benne szerepel, hogy amennyiben nem nyilatkozik a szállásadó, a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján kénytelen az Artisjus kiszámítani a jogdíj összegét, ami sajnos többletköltséggel jár.

Az egyik balatonboglári üdülőtulajdonos érdeklődésünkre elmondta: nem számított rá, hogy a tv után is fizetnie kell jogdíjat. Először azt hitte, csak vicc az egész, de miután utánajárt, kiderült, valóban be kell fizetni az összeget.

Hada László balatonlellei magánszállásadó felháborítónak nevezte az egészet. Azt mondta, eddig nem kellett ilyesmit fizetni és egyébként sem kap semmit a jogvédő szervezettől, miért is vallana nekik.

Megkerestük tehát az Artisjust, és megkérdeztük, miért sorolja üzlet kategóriába a magánszállásokat. Azt a választ kaptuk, hogy nem sorolják üzlet kategóriába, azonban mivel a zene felhasználásával növelik a bevételüket, abból juttatni kell az alkotóknak is.

A fizetendő jogdíj a szobák számától függ. Példaként egy kétszobás szálláshelyet említettek, amely esetében a teljes fizetendő összeg 2122 forint plusz forgalmi adó havonta. Hozzátették: csak a nyitvatartási időszakára kell megfizetni, így a szezonális szálláshelyek esetében nem arról van szó, hogy egész évben fizetni kellene a tv-k után.

Sokan nem tudják

A jogvédő szervezet válaszából azt is megtudtuk, nem új keletű kötelezettségről van szó, hiszen évek óta dolgoznak a szálláshelyek tájékoztatásán, amelynek eredményeként már 3500 fizet jogdíjat. – Annak ellenére, hogy a hivatalos értesítők évek óta tartalmazzák a magánszálláshelyekre vonatkozó jogdíjakat, és a törvény is bejelentési kötelezettséget ír elő, ez a felhasználói kör sok esetben nem tud a bejelentési és díjfizetési kötelezettségéről – jegyezték meg levelükben.

Arra is felhívták figyelmünket, hogy a jogdíj jelenleg az egyik legfontosabb bevételi forrásuk maradt az alkotóknak.