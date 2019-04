A tojásfák mesélik el az együtt töltött éveket

Bár ősi mintákat követ, mai motívumokra is vadászik a barcsi tojásfestő olyannyira, hogy néha még az utcán is megáll rajzolgatni. A nyugdíjas tanárnak Csokonyavisontán nyílt kiállítása egy évtizedes munkásságából.

A 70. életévén is túl van Légrády György, matematika-műszaki szakos tanár, aki még tavaly tanított. A barcsi szakmunkásképzőben kereskedőket és asztalosokat is oktatott a szakmákra. Most azonban már csak a hobbijának, a tojásfestésnek szenteli az életét. Szívesen beszél a kezdetekről.

– Harmadik osztályos koromban bízott meg a nagyanyám azzal, hogy lépjek be a férfiak azon csoportjába, akik locsolják a lányokat, és megtanította, hogyan kell ezt illedelmesen csinálni – idézte fel a tojásfestő. – Verset tanított, listát készített arról, akikhez elmehetek, mert nem illett mindenkihez menni, és nem illett 10 óra beállítani valahová. Hímes és piros tojásokat kaptam tőle, és nekem ez az egész rettenetesen tetszett. A mai napig megyek locsolkodni. A baráti körünkben egymás tojásfáin ott vannak a különböző időpontban készült és kapott tojások tojások, vándorútra indultak és elmesélik az együtt töltött éveket.

Légrády György ifjan a pécsi tanárképzőn ismerkedett meg a feleségével, aki rajz-matematika szakos tanárnak tanult. Az országban csak egyetlen helyet találtak ahol a főiskola végzése mellett mindketten együtt taníthattak, és lakást is kaphattak. Bolhón kezdték a pályájukat, és amikor ott megszűnt az iskola, Légrády György Barcson kapott állást, ahol 40 évig tanított. A családban a gyermekeivel együtt indult a tojásfestés. Amikor az alkotó szenvedély elhatalmasodott rajta, a lánya körömápoló szerkezetével kezdte karcolni a tojásokat, majd beszerzett egy gravírozó gépet. Később egy kórházi lábadozása során megismerkedett egy csokonyavisontai asszonnyal, Pados Lászlóné, Rózsi nénivel, akivel rájöttek, hogy közös a tojásfestés iránti vonzalmuk. Pados Lászlóné két színű, piros és fekete tojásokat festett, de azokat mind elvitte a múzeum. Légrády György sokat tanult az asszonytól, így születtek az írókázott tojásai.

Tíz éve alkot, az idén készítette a legtöbbet, 200 tojást. A gyűjteménye legjavát állította ki a barcsi könyvtárban, és a helyi gyerekeket is megismertette a tojásfestés fortélyaival.

Motívumvadászat

Állandóan vadássza a motívumokat, elsősorban az interneten keresi, s leginkább az a szempont vezeti, hogy szépek legyenek, vallotta be Légrády György. Vannak ősi motívumai, amelyeket átalakított. Ritkán dolgozik sajáttal, de akkor az valamihez kötődik. Van motívumsora, amely az anyósa által készített hímzett párnáról származik. Egyszer Pécsen jártában meglátott egy autót, amelyre egy egyszerű virágot festettek. Muszáj volt lepakolni és lerajzolni, Azon is addig dolgozott, amíg csak rákerült a tojásra, emlékezett a tojásfestő, aki szerint a tojás íves és kicsi felületére nem könnyű olyan ábrát alkotni, hogy az „gyönyörű legyen”.