A Tök jó napon minden korosztálynak készülnek programokkal

Tökfaragással, kiállítással és különféle játékokkal várják az érdeklődőket október 26-án és 27-én Rádpusztán a Tök jó napokon.

Az eseményt nyolcadik alkalommal szervezik meg a településen, a programokat pedig főleg a gyermekek igényeihez alakítják a szervezők, de a felnőttekről sem feledkeznek meg.

Amíg a gyermekek kreatívabbnál kreatívabb arcokat, TÖKfejeket készítenek, addig a felnőtteket a 180 éves Magyar borok pincéjébe várják egy könnyed borkóstolóra, tárlatvezetésre. Emellett a lovardába is betekinthetnek az érdeklődők. Mindkét nap lehetőség lesz pónilovaglásra, karám-, vagy tereplovaglásra, korlátozott számban pedig ingyenes lovaskocsikázásra is. A Gasztronómia szerelmeseire is gondoltak a szervezők, a Nádfedeles Csárdában friss kemencés tököt és tökösebbnél tökösebb ételeket lehet kóstolni. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvoltából, pedig frissen főzött halászlé vásárlására is lehetőség lesz. A fogások mellé vagy csak frissítőnek újbort is kínálnak a tökös napon.

