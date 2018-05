A turizmusban a konfliktuskezelési, de a nyelvi képzések is fontosak

A konfliktuskezelési és a kommunikációs továbbképzéseket tartják a legfontosabbnak, a turisztikai szolgáltatók ezekre fizetik be legnagyobb arányban dolgozóikat – ismertette nemrégiben a távirati iroda a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány egy felmérését. A munkaadók mintegy 65 százaléka az idegen nyelvi továbbképzést is nagyon lényegesnek tartja dolgozói számára.

Bezerics Dániel, a balatonboglári és a budapesti Paletta bisztrók tulajdonosa szerint is fontosak a rendszeres kommunikációs képzések, melyeket önerőből finanszíroznak. – Összetett tréningeket tartunk az ügyfélkezeléssel kapcsolatban, hiszen sok múlhat azon, hogy hogyan ajánlunk és veszünk fel egy rendelést – mondta a bisztrók vezetője. – Ezeken a tréningeken kitérünk arra is, hogy egy-egy problémát, konfliktust hogyan kell kezelni. Szerencsére elenyésző számban fordul elő ilyen. Ha mégis ilyen helyzet alakul ki, fontos, hogy pozitív kicsengése legyen végül és jó élménnyel távozzanak tőlünk.

Bezerics Dániel hozzátette: ha új kollégák érkeznek, őket is tréningeken zárkóztatják fel.

– A folyamatos idegen nyelvi képzést tartom a legfontosabbnak, ez valahol elvárás is a Balaton-parton – mondta Tóth Balázs, a BL YachtClub ügyvezetője. – Jelenleg ugyan nincs közös nyelvi képzés a munkavállalóinknak, egyelőre nem tudtuk összehangolni mindenki szabadidejét. Magán úton viszont több kolléga jár nyelvtanfolyamra. Egyébként a legtöbben jól beszélnek angolul és németül, igaz ez úgy a recepciós kollégákra, ahogy a felszolgálókra is. Ha viszont olyan kollégánk lesz, akinek szükséges lesz fejleszteni nyelvtudását, a képzést is megszervezzük.

Tóth Balázs hozzátette: szakmai tréningeken, továbbképzéseken minden évben részt vehetnek az arra nyitott munkavállalók. Volt, aki például barista tanfolyamot végzett el ily módon. Egy-egy új képesítés megszerzésében pedig a cég is igyekszik támogatni a dolgozókat.