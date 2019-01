Ausztriából jött a téli segítség a hajléktalanszállóba

Két kisteherautónyi ruha érkezett a Nyitott Kapu Gondozási Központba. A jó minőségű használt és címkés ruhaneműket egyenesen Ausztriából hozták.

Nagy zsákokban adták át a ruhaadományt az osztrák vállalkozó munkatársai a kaposvári Nyitott Kapu Gondozási Központban. Nem csak pulóvereket és nadrágokat, de lábbeliket is rejtett a zsákok mélye.

A ruhaneműket egy osztrák vállalkozó gyűjtötte össze még korábban. – Az Ausztriába érkezett menekülteknek szerettem volna felajánlani – mondta el lapunk kérdésére Rudolf Holzleitner. – Valamennyit vettek is ki belőle, de nagyon nagy mennyiség megmaradt. Ekkor mondta a magyar kollégám, hogy mi lenne ha Magyarországra kerülne.

A taszári származású Bodor Gábor, a Vöröskereszt segítségével szervezte meg, hogy az adomány a kaposvári hajléktalanszállóra kerüljön. Az ő ötlete volt az egész magyarországi adományozás. Elmondta: Rudolf Holzleitnernél dolgozik az ausztriai Waldzellben és bánta volna, ha kárba vész a hatalmas ruhamennyiség.

A vállalkozó munkásszállókat üzemeltet Felső-Ausztriában, vagy régi hoteleket vásárol meg és alakít át erre a célra. Így történt ez a Hotel Georgshoffal is. Ezekben laknak menekültek is, nekik szánta eredetileg a ruhákat. – Csak néhányan szerettek volna kapni belőle – mondta érdeklődésünkre Rudolf Holzleitner. – De nagyon sok megmaradt és nem tudtam mit kezdeni vele. Most már nincsenek újabb menekültek sem, úgyhogy csak álltak itt a ruhák zsákszámra.

Rudolf Holzleitnernek most is van olyan ingatlana, amelyben menekültek laknak. – Ők már régóta itt élnek Ausztriában – mondta az osztrák vállalkozó. – Egy részük dolgozik is, de nem mindenki.

A menekültek többsége családostul él hasonló szállásokon, sőt vannak olyanok is, akiknek családja azóta bővült, hogy Ausztriába érkeztek.

Segítenek, akinek csak tudnak

Évi huszonötezres vendégforgalmat bonyolított fénykorában a waldzell-i Georgshof Hotel. Aztán 2013-ban végleg bezárt, mivel a vendégek egyre kevesebben lettek és már nem érte meg. Akkor a volt tulajdonos azt mondta, bármi lehet belőle, csak menekültszállás ne. Aztán egy év múlva megérkeztek az első szír bevándorlók, összesen ötvenen. A felső-ausztriai városban hagyománya van a menekültek segítésének, hiszen a délszláv háború idején hatvan menekültet fogadtak be.