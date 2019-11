Az atomfizikáról is hallhattak az egykori iparista diákok

A hetedik évzáró találkozóját tartotta szerda este a Kaposvári Iparista Baráti Klub, ahova negyven egykori diáktárs érkezett.

A társaságot az egykori pécsi Zipernowsky Károly Gépipari Erősáramú és Műszaki Technikum tanulói alkották. Zsille Péterné a klub ötletgazdája elmondta: a technikum 2012-ben volt száz éves, akkor merült fel az ötlet, hogy rendszeresen találkozzanak az egykori diákok. – A több mint száz taggal rendelkező klub ugyanolyan összetartó most is, mint az iskolai évek alatt – mondta Zsille Péterné. – A legidősebb társunk is eljött az évzáró találkozóra, ő 1949-ben kezdte meg tanulmányait a technikumban – folytatta az ötletgazda.

Az összejöveteleket érdekes előadók is színesítik, ezúttal a kaposvári születésű atomfizikus, Fischer Ádám volt a díszvendég, aki 1962-ben érettségizett a Zipernowskyban. Útja ezt követően az ELTE fizika szakára vitte, majd a szentpétervári egyetemen tanult négy és fél évig, ahol korábban olyan neves tudósok is végeztek mint például Dmitrij Ivanovics Mengyelejev kémikus, a periódusos rendszer megalkotója. – Ezt követően nyolc évig Budapesten dolgoztam, ahol mi készítettük elő, mint reaktorfizikai csoport a paksi erőmű biztonságos működését – mondta Fischer Ádám. – Az alapok megvoltak, de mi azokat a programokat állítottuk össze hogyan kell mérni a reaktivitást és hogy lehet az egészet a leggazdaságosabban üzemeltetni – folytatta az atomfizikus, aki ma informatikai vállalkozásában dolgozik feleségével.