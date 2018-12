Az autizmusról nyílt különleges kiállítás

Mintegy negyven fotó kapott helyet a sportpályánál az emeleti kiállítóteremben. A képek láthatóan nagy hatással voltak a megjelentekre.

– Arany Rudolf fotós megtalálta azokat a pillanatokat, amivel betekintést nyerhetünk egy másik világba, és elfogadóbbá válhatunk a mássággal szemben – mondta megnyitójában Zsalakó Ernő batéi polgármester.

McNeill Brigitta, a kiállítás szervezője tíz éve foglalkozik fogyatékos gyermekekkel és felnőttekkel, illetve két autizmus spektrumzavarral élő gyermeket nevel. A fotók születésénél is ő bábáskodott.

– Azt szeretnénk ezen a kiállításon bemutatni, hogy milyen is az autizmus – mondta McNeill Brigitta. – Az autista emberek érzékelési zavarai közül a leggyakoribb az érintés, ezért a fényképekkel megpróbáljuk érzékeltetni, hogy milyen egy olyan fiatalnak az élete, aki érintések nélkül éli az életét. Fontosnak tartottam, hogy fogyatékkal élő fotós fényképezzen fogyatékkal élő modelleket, ezért Arany Rudolf készítette a képeket. Az egyik modell Kövesi Péter, aki egy különleges szükségletű fiatalember, a képek másik szereplője pedig a lányom, Daniella, aki autista.

McNeill Daniella egyébként maga is fotóz, jelenleg a Zichy Iparművészeti Szakgimnázium fotográfusképzésére jár integrált tanulóként.

– Fotóscsaládból származom, és Daniellát is sikerült megfertőznöm a fényképezés szeretetével, ami nagyon sokat segített neki – mesélte McNeill Brigitta. – Az én zárkózott, nehezen megközelíthető lányom sokkal nyitottabb lett a fotózásnak köszönhetően.

A tehetségükkel törhetnek ki

McNeill Brigitta elmondta lapunknak azt is: ha fogyatékos gyerekek vagy felnőttek érdeklődnek a fotózás iránt, szívesen foglalkozik velük, mert úgy látja, hogy számukra a tehetségük az egyetlen kiugrási lehetőség. – Emiatt is szeretném folytatni, amit most elkezdtünk, és további kiállításokat szervezni akár több fogyatékkal élő személy bevonásával – mondta el lapunknak a különleges batéi kiállítás szervezője.