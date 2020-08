Az egészség játszotta a főszerepet a vízilabdázóknál

Egészségnapot szervezett vasárnap a Kaposvári Vízilabda Klub. A Virágfürdőben előadások, főzőverseny, szűrővizsgálatok és vízilabdás ügyességi feladatok várták az érdeklődőket.

Számos programmal várta az érdeklődőket a Virágfürdőbe a Kaposvári Vízilabda Klub, amely egy szezonindítónak is remekül beillő egészségnapot tartott.

– Egy pályázaton sikerült nyernünk a város támogatásával, így azt gondoltuk, hogy az egészségnapot egybekötjük a bajnoki szezon indulásával – mondta Dobos Pál, a Kaposvári Vízilabda Klub elnöke. – Elég jó programokat sikerült összehoznunk, hiszen Heszberger Edina dietetikus tarott előadást, majd az ÁNTSZ végzett egészségügyi alapszűréseket, illetve Nagy Zita foglalkozás-egészségügyi szakorvos folytatott tanácsadást.

A délután folyamán Kelemen Veronika reumatológus tartott előadást a kínai orvoslásról és a rehabilitációról. Illetve egy bőrgyógyászati szűrés is bekerült a programba Bajtel Nóra jóvoltából. Közben a klub csapatai egy házi főzőversenyen vettek részt Stoff Csaba mesterszakács felügyeletével, aki emellett egy bemutató főzést is tartott Pap Zoltánnál közösen arról, hogyan is kell egészségesen elkészíteni az ételeket. A kültéri ötvenes medencét mindenki használhatta, s egy szülő-gyermek meccset, valamint öt méteres dobó bajnokságot rendeztünk.

Már a reggel kilenc órakor kezdődő első előadásra is sokan voltak kíváncsiak, melyen Heszberger Edina beszélt az egészséges táplálkozás előnyeiről.

– Egy gondolatébresztő előadást tarottam, amelyben arra szerettem volna rávilágítani, hogy mennyire befolyásolja az egészséget a táplálkozás és mennyire változtatja az energiaszintet és a testképet – mondta előadása után Heszberger Edina, dietetikus. – A gyerekek sok kérdést tettek fel az előadást végén, ennek pedig külön örültem.

Eközben a KVK család tagjai már a bográcsok, grillek, tárcsák mellett ügyeskedtek, s próbáltak minél finomabb, s természetesen egészségesebb ételeket készíteni. Surányi László, a felnőtt csapat vezetőedzője például a saját maga által terítékre hozott vaddisznóból főzött pörköltet, de nem csak az első csapat pólósai serénykedtek a tűz körül, hanem a nagyjából százötven fős utánpótlásbázis tagjai is.