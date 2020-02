Az év emlőse: húsz éve nevelnek vidrákat Petesmalomban

Idén az európai vidra lett az év emlőse. A Vadonleső Program hetedik éve választja meg azt a védett vagy fokozottan védett őshonos emlősfajt, amelyre szeretné ráirányítani mind a szakmai közösség, mind pedig a társadalom széles rétegének figyelmét. Petesmalomban több mint húsz éve nevelnek vidrákat, majd természetes közegükbe visszaengedik az állatokat.

Idén az európai vidra lett az év emlőse. A Vadonleső Program hetedik éve választja meg azt a védett vagy fokozottan védett őshonos emlősfajt, amelyre szeretné ráirányítani a szakmai közösség és a társadalom széles rétegének figyelmét. Petesmalomban több mint húsz éve nevelnek vidrákat, majd természetes közegükbe visszaengedik az állatokat. Balogh Márta negyven állatot nevelt fel, gondozott az évek alatt. Nyíregyházáról, Szegedről és Tatáról is érkezett már hozzá elárvult vagy sérült vidra.

– A fekete dobozt persze nem hozzák magukkal, vagyis, hogy mi történt az állattal, általában nem tudni, de a legtöbb esetben az anya pusztul el – mondta el Balogh Márta. – A legfiatalabb lakónk most Tomika, a féléves vidra már egy hónapja kint él, apró halakat fogyaszt. Még fél a mély víztől, egy kisebb kék ládában úszkál szívesen.

Az a célom, hogy a kezdőlökést megadva újra be tudjanak illeszkedni természetes közegükbe – jegyezte meg a vidrák gondozója. Balogh Márta nagyon örül, hogy az év emlőse lett az európai vidra. – Az a szerepem, hogy a vidrát közelebb hozzam az emberekhez, egy-egy vidraetetés mellett pedig előadást is tartunk az állat biológiai körforgásban betöltött szerepéről – mondta el a vidrapark vezetője. Az 1990-es évek végétől egyre több országban ismét gyarapszik a vidrák állománya, hazánkban is stabil populációkat alkot. A közúti forgalom növekedésével viszont egyre több, általában fiatal, tapasztalatlan vidra végzi a kerekek alatt. A vidra 1974 óta védett, 1982 óta pedig fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint.