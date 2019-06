Az olasz Basso indította a Tour de Hongrie-t Siófokon

A siófoki prológgal megkezdődött a jubileumi, negyvenedik Tour de Hongrie, mely a sportág legrangosabb, nagy nemzetközi viszhanggal bíró eseménye.

A balatoni négy után a következő hat napban közel kilencszáz kilométernyi megpróbáltatás vár a százharminc kerékpárosra. A magyar körverseny évről-évre felülmúlja önmagát, a nézők az idei évben négy olyan klubot is láthatnak, mely lehetőséget kap a világ legnagyobb versenyein is. Cofidis a Tour de France, az olasz Andoni és Neri Sottoli pedig a Giro d’Italia rendszeres résztvevője, melyen legutóbb az Israel Cycling Acadeny is ott volt.

Hogy milyen szintre ért ez a verseny, mennyire „eladható” azt jól mutatja, hogy az Eurosport az utolsó két szakaszt már élőben közvetíti. Sztár vendégekről is gondoskodtak a szervezők, siófoki prológot például a kétszeres Giro d’Italia győztes olasz Basso nyitotta, elsőként végig menve a négy kilométeres távon felvezetve ezzel a Tourt.

A már említett négy klubnak is köszönhetően remek mezőny jött össze, a hazai színeket az induló tizenkilencből két csapat, a magyar válogatott és a Pannon Cycling Team képviseli, de eljött a csíkszeredai Novák Team is.

Az idei rajtlistán összesen 21 magyar név szerepel, a szurkolóknak a fehér trikót lesz érdemes figyelniük, amit a legjobb hazai kerekes visel. Ez tavaly Valter Attila volt, aki most a lengyel CCC Development Team színeiben teker. A sárga trikót az összetettben élen álló, a zöldet a gyorsasági, a pirosat pedig a hegyi pontversenyben vezető viseli…

Sárga trikót a magyar részről Szalontay Sándor viselt legutóbb 2016-ban, győznie pedig tizennégy éve, Lengyel Tamásnak sikerült az akkor még „csak” 705 kilométeres távon.

A magyar kerekesekre borzasztó feladat vár, az ellenfeleik közt van például a három korábbi Tour de Hongrie győztes is. A címvédő és most is esélyes olasz Belletti mellett az észt Raim, a luxemburgi Thill is elindult, csak úgy mint a háromszoros olasz bajnok, 36 éves olasz Visconti.

Jan Bárta nyerte meg a prológot a Balaton partján

Kedden délután a siófoki belvárosban kialakított 4 kilométeres pályán csatáztak egymással a prológ résztvevői.

Az élcsoport eredménye: 1. Jan Bárta (ELA, 04:17.20), 2. Krists Neiland (ICA – +0,34), 3. Piotr Brozyna (CCC, +2.09), 4. August Jensen (ICA, +2.26), 5. Dusan Rajovic (ADR, +2,42), 6. Antonio Puppio (KMT, +3,16), 7. Alexandre Cataford (ICA, +3,32), 8. Michal Paluta (CCC, +3.46), 9. Louis Bendixen (TCO, +3.87), 10. Stefano Oldani (KMT, +4.50), 11. Manuel Belletti (ANS, +5.12), 12. Michele Gazzoli (KMT, +5.28).