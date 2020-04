Az óvodásnak és elsősnek is online kell beiratkoznia

Személyes találkozás nélkül zajlik az idei beiratkozás valamennyi óvodában és általános iskolában. Ezekben a napokban a szülők e-mailben, telefonon és a Kréta-rendszerben írathatják be gyermeküket a kiválasztott intézménybe. Elsőként a nem körzetes óvodákba, iskolákba iratkozhatnak be.

Üresek a somogyi óvodák és az iskolák, csak elvétve, igény szerint ügyeleti rendszerben vigyáznak a gyerekekre most a pedagógusok. Az óvodai és iskolai beiratkozáshoz az idén nincs szükség a személyes jelenlétre. – Április hatodikától van lehetőség a nem körzetes iskolákba jelentkeznie a tanulóknak – mondta Laczó Zita, a hetesi általános iskola vezetője. Hozzátette: a szülők e-mailben és a Kréta-rendszerben is jelezhetik a beiratkozási szándékot. Megjegyezte: nem kell személyesen semmilyen okmányt, hivatalos papírt behozniuk most az iskolába. Náluk inkább a körzetes gyerekekből áll össze az első osztály, ők pedig április 21-től jelentkezhetnek.

– Egy jelentkezési lapot tettünk közzé az összes csatornánkon, amelyet e-mailben vagy postán is visszajuttathatnak hozzánk a szülők – mondta Utasiné Kenderák Tímea, a taszári óvoda vezetője. Hozzánk a helyi gyerekeken kívül a település 20 kilométeres körzetéből jelentkeznek. Az előzetes becslések szerint szeptembertől 25 kiscsoportosunk lesz.

A helyi jegyzőnél kell jelezni a külföldön élőknek, hogy gyermekeik nem Magyarországon járnak óvodába. – Kaposváron első körben a katolikus és református iskolákban indul meg a beiratkozás, ők átküldik nekünk a névsort, hogy körzeteinkből melyik gyerekeket vették fel – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója.

Kiemelte: a tizenkettő kaposvári állami fenntartású általános iskolába április 28-tól május 15-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat e-mailben, postai úton vagy a Kréta-rendszeren juttathatják el az iskolákba. A kérelmet csak egy iskolába lehet benyújtani.

Szeptemberben kérik az okmányokat

Május 21-én határozat formájában postai úton értesítik ki a szülőket a jogviszony létesítéséről. Szeptemberben a tanévkezdéskor kell bemutatni majd a szükséges okiratokat. – Felvettük az összes kaposvári óvodával is kapcsolatot, a zökkenőmentes beiratkozást nagy mértékben támogatják – jegyezte meg Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. Hozzátette: Kaposváron 732 tanköteles gyermek van és a tervek szerint negyvenheten maradnak még óvodában és hatszáznyolcvanöten kezdik meg ősszel az első osztályt.