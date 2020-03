Az ügyelet önkéntes, mégis bántják az állatorvost

A gazdikhoz fordultak a nagyatádi állatorvosok az önként vállalt ügyelet biztonsága érdekében. Az állattartók ugyanis a közösségi médiában minősítgetik rendszeresen, sokszor kéretlen megnyilvánulások mellett a doktorok munkáját, amely felborzolta a kedélyeket.

Három állatorvos döntött úgy a Nagyatádi járásban, hogy habár nem kötelező, de ügyeletet tartanak hétvégenként. Ez azt jelenti, hogy péntek estétől hétfő reggelig folyamatos készenlétben vannak a kis kedvencek doktorai. – Nincs könnyű dolgunk – húzta alá Gibizer Péter, nagyatádi állatorvos. – Mindkét kollégámnál felmerült már, hogy kilépnének, mert sok bántás éri őket a közösségi médiában.

Ezért Gibizer Péter nemrégiben papírra vetette gondolatait az atrocitásokkal kapcsolatban. Az állattartóknak címzett közleményben arra hívta fel figyelmüket, hogy kollégái – és természetesen ő maga is – szabadidejüket feláldozva, támogatás nélkül minden tőlük telhetőt megtesznek az állatok érdekében. Kiemelte: leterheltségük miatt előfordul, hogy nem tudják azonnal felvenni a telefont, emiatt az utóbbi időben folyamatos támadások érték őket.

– Közösségi oldalon kommentekben kritizálták a kollégáimat – mondta kérdésünkre a nagyatádi állatorvos. – Szakmai érvek alapján mérlegeljük, hogy egy helyszínre kimegyünk vagy sem. Illetve a szabályzatunknak megfelelően járunk el.

Nincs ellátási kötelezettségük, csak elsősegélynyújtási, mégpedig életveszély elhárítása esetén. Azonban, ha úgy látják, hogy nem fogja az állattartó kifizetni a költségeket vagy nem tudják az adott esetet megfelelően ellátni szakmai vagy munkaszervezési okokból, akkor nem kötelesek elvállalni az esetet.

Gibizer Péter kiemelte: hárman dolgoznak jelenleg, sokszor nagy távolságokat tesznek meg, s sűrűn kell ügyelniük. Ha egyvalaki kiesne a rendszerből, az már végzetes lenne az önként szervezett állatorvosi ügyelet számára. – Nyilván ügyeleti díj van – mondta. Ám hozzátette: az állam nem támogatja a tevékenységüket, pedig a szakember szerint indokolt volna. – Állategészségügyi és járványvédelmi jelentősége van egy hétvégi ügyeletnek, csak ezt az állam még nem látta be.

Ezért is kérték a gazdikat, hogy tartsák tiszteletben az állatorvosok önfeláldozását.

Két helyen csak

A központilag szervezett állatorvosi ügyelet 2012-ben szűnt meg. Az igény megvan a szolgáltatásra, arról többször is írtunk, hogy Kaposváron a rendelők szervezték meg az ellátást. Ez most is működik, de a megyében csak Nagyatádon van hasonlóra példa. Ott tizenhat községet látnak el a forgó rendszerben dolgozó állatorvosok.