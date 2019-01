Az utasok tizenöt százaléka online vásárolt vonatjegyet

Egyre többen utaztak vonattal megyénk területén: a 2017-es közel három millió utasról 3,1 millió fölé nőtt a számuk. A MÁV legfrissebb adatai szerint tavalyelőtt tíz-, tavaly már közel 15 százalékuk vásárolt online vagy automatából.

– A pénztári jegyvásárlás 82-ről 78 százalékra csökkent 2017-ről 2018-ra – tájékoztatta lapunkat csütörtökön a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. – A megyét tekintve az online vásárlás aránya – nyolc százalék – meghaladja az országos átlagot.

A vasúttársaság megyénkben 2017 nyarán Siófokra és Zamárdiba telepített új jegyértékesítő automatákat. Interneten vásárolt jegy átvételére alkalmas létesítmény Fonyódon, Kaposváron, Siófokon és Zamárdiban is van, ezeket tavaly nyáron alakították át jegyvásárlásra is alkalmas automatává, melyeken csak bankkártyás fizetés lehetséges. A MÁV azt is közölte: 2014-2018-ra országosan több mint négyszeresére nőtt az automatából jegyet váltók száma, s az online értékesítésben is hasonló nagyságrendű növekedés tapasztalható.

Egyre többen ismerik fel az előnyét annak, ha a menetjegyek, okostelefonok, tabletek képernyőjén is bemutatók a jegyvizsgálóknak. Ez a lehetőség már több mint két éve adott, tavaly nyár óta pedig az Android és iOS operációs rendszerre letölthető Vonatinfó mobilalkalmazásból is lehet e-vonatjegyet vásárolni. A vasúttársaság legújabb jegyváltási megoldása gyorsan népszerűvé vált, hiszen az utasok így akár úton a vasútállomás felé, mobiltelefonon, pénztár előtti sorban állás nélkül is megvehetik a jegyüket.

A Vonatinfó applikáció jegyvásárlási funkcióján keresztül váltott jeggyel utazott az online jegyet váltók több mint egyötöde, közel 350 ezer utas 2018 utolsó negyedévében, s a 230 ezer aktív Vonatinfó-felhasználó közül pedig 75 ezren regisztráltak is, hogy élni tudjanak a a jegyvásárlási lehetőséggel.