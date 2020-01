Bár tartósan fagy van, továbbra is veszélyes a jégre lépni

Rengetegen korcsolyáztak a Desedán a hétvégén; sokan rámerészkedtek a somogyaszalói oldalon a ránézésre masszív jégre. Szombaton és vasárnap délután parkolóhelyet is alig talált, aki későn érkezett.

A szakemberek szerint ugyanakkor amíg az átlagos vastagság nem éri el a 10-12 centimétert, nem javasolt a jégen tartózkodni. A tó szilárdra dermedt felszíne alatt a víz ugyanis továbbra is örvénylik, ezért a további kockázatok elkerülése végett a hivatalos közleményig inkább a partról célszerű csodálni a téli tájat. Közlemény pedig mindeddig nem érkezett erről. A desedai jég vastagságáról, használatáról sem a rendőrök, sem katasztrófavédelem nem tudott megbízható információval szolgálni.

A Deseda Toponár felőli oldalán – ahogy azt a tiltó táblák is jelzik – helyenként még nem is alakult ki egybefüggő, vastag jégtakaró, azt még a legbátrabb korcsolyázóknak is érdemes nagy ívben elkerülniük.

Amint a jegyző megítélése alapján kijelölik a korcsolyázásra alkalmas szakaszt, beszámolunk róla.