Beköszöntött az ősz a kaposvári nagypiacra

Almából, körtéből, szilvából és szőlőből sincs hiány a kaposvári nagypiacon. Az őszi gyümölcsök között a mézédestől egészen a savanykásig tucatnyi fajtából választhatnak a vásárlók. A savanyúság alapanyagai is kelendőek, de még mindig hódít a csemegekukorica is.

– Körtét és Atilla, Melinda, Moldova és Saszla fajtájú szőlőt hoztam, most van az igazi szezonja – mutatta gyümölcseit Földesi Gáspár. A kaposvári őstermelő megjegyezte: nincs gond a minőséggel, a meleg őszi időben viszont gyorsabban beérnek, szinte hetenként lejár egy-egy fajta.

A szőlő, körte mellett, már 200-250 forintért is kapható szilva, de az alma kilója is 200 forint körül alakul. – Spenótot, sóskát, apró paradicsomot pirosat és zöldet, finom barack- és szilvalekvárt hoztam – mondta Szabó Gyuláné kaposmérői őstermelő, aki egyre több terméket konyhakészen hoz a piacra. – Nem is hoztam egészbe tököt, csak gyalulva – tette hozzá. – Hajnali négykor kelek és reggel frissen készítem el. A cukorborsót és a zöldbabot is konyhakészen árultam. Aki dolgozik, annak gyorsan kell a vacsorát elkészítenie.

– Almapaprika-szezon van, az ára húzós 450 forint – mondta Rádóczi Imre kereskedő. – Az őszi termények közül az almán, körtén kívül nagyon keresik a paprikát és a paradicsomot is.

A nagycsarnok hátsó részében pedig megteltek az asztalok gombával. – Jó volt az idő a gombának, bőségesen van belőle – mondta az egyik árus. – Vargányát és galambicát hoztam.

Virágból sem volt hiány. A vázákban bőséges kínálat volt színesebbnél színesebb őszirózsákból. – Már van árvácska, megveszem most, hátha mindenszentekre drágább lesz – mondta az egyik vásárló.