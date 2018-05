Benépesült a fonyódligeti Erzsébet-tábor

Benépesült hétfőn a Fonyódligeti Erzsébet-tábor. Nyolcszázötven gyerek és kísérője érkezett a Balatonhoz. Szerdáig maradnak, majd újabb turnus jön a helyükre.

– Gyere már! – kiabált társának az egyik táborozó.

– Jó, csak nagyon nehéz a táskám – válaszolta cipekedés közben barátja, ahogy belépett a kapun. Egymás után érkeztek a buszok a fonyódligeti Erzsébet-tábor bejáratához. Hétfőtől nyolcszázötven gyermeknek és kísérőinek kezdődött meg a háromnapos pihenés.

-– Először vagyok itt a ligeti táborban. Nagyon szeretnék fürdeni is ebben a pár napban, reméljük jó idő lesz – mondta Attila. A hatodikos Bence pedig a focit és a sárkányhajózást várja a legjobban.

– Most foglaljuk el a helyünket a faházban, először vagyok itt a táborban, nagyon örülök, hogy eljuthattam ide – tette hozzá Császár Tímea.

– Nyolcadikosok vagyunk, sportos programokra készülünk, lesz csapatépítés, sárkányhajózás, gokartozás – mondta Horváth Csaba.

– A tapolcai Kazinczy intézményből érkeztünk húszan, nagyon várták a gyerekek a tábort, szerdáig maradunk – mondta Somogyiné Szakonyi Judit. A pedagógus hozzátette: fontosnak tartják, hogy minél többször eljuthassanak a Balatonhoz a gyerekek, megismerjék a környék látnivalóit és természetesen a jó időben fürödhessenek. Sok gyereknek nem adatik meg, hogy családja elvigye nyaralni. A mi osztályunkban is vannak, akik először járnak a Balatonnál. Nagyon jó, hogy mindössze pár ezer forintért sok-sok élményt szerezhetnek itt.

A belépést követően minden gyermek és pedagógus karszalagot kapott, majd elfoglalhatták szálláshelyeiket. Ezután a legtöbbjüknek az első útja a Balatonhoz vezetett. – Nekem hideg – kapta ki kezét az egyik lány a tóból. – Jó lesz ez, nagyot fürdünk már ma délután – válaszolta másikuk.

A gyerekek többek között sárkányhajózhatnak, íjászkodhatnak, kézműves foglalkozásokon, kincskeresésen vehetnek részt, de trambulin, óriás ugrókötelezés és mesekvíz is várja őket, és persze a csapatépítő kooperációs ernyős játék sem maradhat el. Az ország minden tájáról érkeztek táborozók, sokan közülük először nyaralnak a tónál. Ügyességüket gokarton és kerékpáron, valamint sor-és váltóversenyek alkalmával is megmutathatják. Esténként pedig diszkó, valamint – a Boglya Népzenei Együttessel – táncház várja a diákokat. A foglalkozások biztosításában és lebonyolításában az Erzsébet Alapítvány munkatársai és a „tesók”, azaz a Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak is segédkeznek.

Élmény több mint százezer gyermeknek

Az idén közel kétszer annyian pályáztak, mint tavaly a tavaszi osztálykirándulásokra. A kétéjszakás zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokban 2017 tavaszán mintegy 6000 kiránduló vett részt, 2018-ban már tízezer gyermek kapcsolódik ki. Az Erzsébet-tábor egész éves programjain tavaly több mint 100 ezren vettek részt. Az iskolákon kívül a nyári napközis táborokra családsegítő szolgálatok, valamint kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények is pályázhattak, ezen kívül gyermekvédelmi intézmények is beadhatták a jelentkezéseiket.

A Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba egészségügyi intézmények delegálhattak gyermekeket. A Balaton-parti Erzsébet-táborok az érintett családoknak mindössze 1000 forintos költséget jelent, amelyet a hátrányos helyzetű gyermekek kupon formájában kapnak vissza a nyári táborokban. Az osztálykirándulásokat követően kezdődnek a balatoni nyári élménytáborok, valamint az ország számos pontján megvalósuló Napközi Erzsébet-táborok június 18-án indulnak.