Black Friday: fékezni kell a vásárlási szenvedélyt!

Ötödik éve csábít költésre hazánkban a Black Friday, vagyis a Fekete Péntek, amikor extra kedvezményekkel kínálják portékáikat a kereskedelmi egységek. E napon tehát érdemes felhívni a figyelmet arra a friss hazai kutatásra, amelyből az látszik, hogy könnyen elcsábulunk a kirakatok előtt, és sokszor feleslegesen költünk. A ruhavásárlás egy különösen kritikus terület: a magyarok csaknem 60 százaléka vett tavaly olyan ruhadarabot, amit végül csak egy-két alkalommal viselt.

A felmérésből az is kiderült, hogy tízből csaknem heten dobtak ki élelmiszert az utóbbi egy hónapban. Ám ruhavásárláskor is lenne mit javítani a tudatosságon, hisz a lakosság csaknem 60, a rendszeres impulzusvásárlóknak pedig közel 80 százaléka vett tavaly olyan ruhadarabot, amit végül csak egy-két alkalommal viselt. Az is kiderült, hogy az impulzusvásárlás a budapestiekre, a nőkre és a 40 év alattiakra jellemző leginkább

– Korábban inkább jellemző volt rám, hogy hirtelen felindulásból vásároltam – mondta a kaposvári Balázs. – Ma már igyekszem tudatosan vásárolni, kevésbé költök például az akciók hatására. Viszont én is belecsúszok néha egy-egy felesleges költekezésbe, például motorra és a hozzá kapcsolódó kiegészítőkre, felszerelésekre sincs alapvetően szükségem, mégse érezném jól magam nélkülük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egy felmérés szerint a magyarok harmada rendszeresen vásárol olyan terméket, amelyre nincs szüksége. Az előre nem tervezett, impulzusvásárlásokat legtöbbször az üzletben kihelyezett termékek és az akciók váltják ki – derült ki a Generali Biztosító Zrt. egész országra kiterjedő kutatásából.

– Valóban problémaként jelenik meg a vásárlási szenvedély – mondta Pál Gyöngyi kaposvári klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és családterapeuta. – Tekinthető a függőség egyikének, kényszeres cselekvésnek vagy a felhalmozásba vetett hit szenvedélyének. A rendszeres vásárlási hajsza az örömszerzés megélésére irányul, hátterében pedig annak hiánya áll. Ám a cselekvés mással is összekapcsolódhat: amikor munkából hazamenet vásárol az ember valami kis apróságot szeretteinek vagy önmagának, észrevétlen is napi rutinná válhat.

– Egyre inkább próbálják növelni a kereskedelemben az azonnali döntésből fakadó (impulzív) vásárlások arányát – mondta Palkó Sándor László kaposvári pénzügyi közgazdász és tanár. – Ez sikeresnek is bizonyul a rengeteg akció miatt. Nem egy szakember azonban úgy véli, hogy csak egyféle árut nem szabad megvenni, még pedig az akciósat. Hiszen nem valós igényt és szükségletet elégít ki az azonnali döntés révén vett leértékelt termék. Míg a bevásárlást igen, az akciókat legtöbbször nem tervezhetjük meg előre, a kedvezőnek tűnő árak oda vezetnek, hogy feleslegesen spájzolunk be mondjuk leértékelt háztartási és vegyi árukból.

Az idősebbek megfontoltabban nyúlnak a tárcába

Palkó Sándor László szerint a pénzügyi ismeretek oktatásában is hangsúlyos szerepet kell kapjon az impulzusvásárlás veszélye, hiszen legalább 5-6 pénzügyi döntést hozunk meg naponta. A kor előrehaladtával azonban csökken az azonnali döntésből vásárlók aránya.

Pál Gyöngyi úgy vélte: könnyebben csábulhat el a vásárlások alkalmával, aki örömtelenségét ezzel gyógyítja, aki a reklámok rabságában él, akit személyiségénél fogva túlzottan vonzanak a külső ingerek. Nehezebben csábulhat az, aki pszichésen kiegyensúlyozott, akinek a vásárlás szükségességén túl más örömforrása is van. Ebben az esetben a vásárlás természetes örömöt jelent. Fontos a jól beosztott idő, az előre tervezés, és a pszichés egyensúly elérésére való törekvés.