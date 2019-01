Busókkal töltöttek kolbászt a siófoki kikötőben

Mindent bevetnek Siófokon, hogy elűzzék a telet. A II. Siófoki Toros Partyra újra meghívták a mohácsi busókat, és a biztonság kedvéért kiszebábot is égetnek, ami vasárnap a Balaton jegén végzi, hátha az megolvad.

Kolbászillat lengte be a levegőt a siófoki hajóállomás környékén, ahol egy hatalmas rostélyon 300 méter kolbász sült meg, de méterben ugyancsak nem elhanyagolható mennyiség készült kolbászból és hurkából azoknak a csapatoknak a sátrai alatt, akik neveztek a rendezvény fő számára, a töltőversenyre.

A tavaly debütált siófoki program idén több újítást is hozott: ilyen volt például az is, hogy nem csak a kolbászaikkal mérkőztek meg a résztvevők, hanem újragondolt toros ételeket is készítettek.

Többségében toros káposztával rukkoltak elő a verseny résztvevői, akik igazi autentikus ízekkel lepték meg a zsűrit és a kóstoló közönséget. A versenyben fontos volt a tálalás is, a zsűrielnök Csapody Balázs szerint ezen a téren kifejezetten nagy fejlődést tapasztalt az elmúlt évhez képest.

A Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke által vezetett ítészek 14 csapat remekeit kóstolták végig, és összességében elégedettek voltak az ízekkel. A találás terén talán a legötletesebbek a siófoki mentősök voltak, akik hordágyra fektették azt a hatalmas fatálat, amin a kenyércipóba töltött toroskáposzta mellett még legalább 4 féle ízletes fogás szerepelt.

Kínálatukat egyébként a zsűri a második helyre rangsorolta, míg a harmadik helyet a szomszédvár nőcsapata, a balatonvilágosi asszonyok érdemelték ki. A töltő verseny legjobb kolbászát a Siófoki Férfi Dalkör készítette. Pintér László elnök szerint a jó fűszerezés és az ízléses tálalás mellett a siker titka az volt, hogy a szívüket is beleadták a töltésbe. Nincsen verseny különdíj nélkül, amit a Siófoki Polgári Kör

csapata tudhat magáénak. Ők egyébként belsőségekből készített pörkölttel is előrukkoltak.

A jeges Balaton-parton tartott II. Siófoki Toros Party ezúttal is szabadtéri vendéglátósok egyesületének szervezésében valósult meg, teljes egészében vállalkozói támogatásból. Gigler Anikó, az egyesület elnöke azt mondta: a céljuk ezúttal is az volt, hogy egy igazi közösségi rendezvényt szervezzenek a téli időszakban, ezzel is erősítve a négy évszakos balatoni törekvéseket.

A főszervező arról is beszélt, hogy az igények miatt idén már kétnapossá tették a Toros Partyt, ahol jégre viszik a busókat, vasárnap reggel pedig a maszkos mohácsiakkal együtt disznót vágnak.