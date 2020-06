Csattogtak az ollók, szüretelik az illatos levendulát

Gombamód szaporodnak Somogyban a levendulás kertek. A hétvégén a desedai és a kőröshegyi ültetvényen is szüretelhettek a lila, illatos virág kedvelői. Megkóstolhattak levendulás mézet, lekvárokat is, amelyek finom ízük mellett egészségesek is.

Ollóval és papír zacskókkal a kézben folyamatosan érkeztek a szüretelők szombat délután a desedai levendulás kertbe. Guzmics Piroska visszajáró látogató már. – A kedvenc virágom, otthon is van pár tő belőle, amit most leszedek, azt a szobámba teszem és élvezem az illatát – tette hozzá a kaposvári nyugdíjas.

Királyné Kardos Zsuzsanna a barátnőjével érkezett a kertbe már másodjára. – A lányom készített a levendula virágokból ajtódíszt, koszorút, mi pedig illatpárnát varrunk belőle – mondta Katonáné Simon Mária. 2014-ben telepített levendulákat a desedai kertjébe Farkasné Magyar Anikó, jelenleg mintegy 1500 tő lila virág díszíti kertjét. – Rengeteg felhasználási formája van a növénynek, az angol levendulát főként az illata miatt érdemes szedni, a franciából pedig finom szörp, lekvár is állítható elő – tette hozzá a kert tulajdonosa. Levendulából vizet és olajat is készítenek.– Könnyű ápolni, gazolni kell, szereti a vizet és a napsütést, nem beszélve arról, hogy görcs-és gyulladáscsökkentő hatása van, csípésre, ekcémára, napozás utáni bőrregenerációra is tökéletes – sorolta Farkasné Magyar Anikó.

Somogyban egyre több helyen alakítanak ki levendulás kerteket. Például Somogysárdon, Somogyváron és Szőkedencsen is több ezer tő virág illatozik. Kőröshegyen 7,5 hektáron több mint százezer tő levendula virágzik. – Nem volt hétvégén strandidő, így sokan kirándultak és útba ejtették a levendulamezőnket is, hogy szedjenek maguknak virágot – mondta el Szabó Lajos tulajdonos. Hozzátette: az esős és hűvös időben később indult be a virágzás és lassabban zajlik, így sokáig gyönyörködhetünk még a levendulákban. Nyáron ismét készülnek érdekes programokkal. – Jóga és hangfürdő is lesz a levendulamezőn és jazz koncertet is tartunk a tavalyi sikeren felbuzdulva – mondta el a tulajdonos.