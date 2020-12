Csisztafürdő állomás: sínre teszik újra a kisvasút sorsát

Jövő nyáron már Csisztapusztáig roboghatunk a balatonfenyvesi kisvasúttal. Imremajor határában most fektetik le a síneket, s a töltéseket bazaltkővel erősítik meg.

Ezen a nyomvonalon 2002 óta szünetel a közlekedés, most azonban pályázati segítséggel újjáépítik a régi pályaszakaszt. Éppen a nagy teherbírású georácsot fektették le a munkások ottjártunkkor Imremajor határában szerdán. Erre húsz centi vastagságban mészkövet, majd bazaltzúzalékot raknak a későbbiekben. A több tonnás gépeket is elbírja ez az alap, amelyekkel a síneket fektetik.

Immár tizennyolc esztendeje nem járt erre a kisvasút, a tervek szerint jövőre azonban újra Csisztapusztáig utazhatunk a nosztalgiavonattal. – Évtizedekkel ezelőtt a fenyvesi iskolába naponta 5-600 gyerek járt és nagyon sokan a közeli majorságokból a kisvasúttal utaztak – mondta Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere. Hozzátette: a fejlesztéseknek köszönhetően a 70 éves kisvasút a Balaton környékének egyre kedveltebb turisztikai célpontjává válhat.

– A csisztapusztai vonal újjáépítése egész évben biztosítja majd a termálfürdő könnyebb elérhetőségét, ezáltal a gyógyturizmus, a térség fellendülését hozhatja – hangsúlyozta Kara Lajos, Buzsák polgármestere. – Évtizedekkel ezelőtt lovaskocsik hozták a vendégeket Buzsákra a kisvasút állomásáról, bemutatták nekik a népi kincseinket, hímzéseinket, abban az időben hat étterem üzemelt a faluban – emlékezett vissza. A tervek szerint jövő tavasszal Csisztapusztán a Berek Látogatóközpont is megnyitja kapuit, ahol a Nagyberek természeti környezetét mutatják be.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a kisvasúton 2018-ban és 2019-ben összesen 2,3 kilométeren építették át a vágányokat, hét vasúti átjárót és egy hidat újítottak fel, a balatonfeny­vesi végállomás három deltavágányát és négy váltóját is korszerűsítették közel félmilliárd forintból. Most a nagybereki tájakat bejáró kisvasút hálózatának másik vonalát, az Imremajor és Csisztafürdő közötti 8 kilométeres szakaszt is újjáépítik, erre a célra 2,1 milliárd forint támogatást különítettek el. Mivel ezen a vonalon 2002 óta szünetel a közlekedés, most teljesen új pályát kell építeni. A munkálatokat a régi pálya elbontásával már tavasszal elkezdték, jelenleg a régi műtárgyak elbontása és feltáróutak kialakítása zajlik, s még idén megépül az első új pályaszakasz Imremajortól a táskai elágazásig. Csisztapusztán állomásépületet építenek, mosdó, kerékpártároló, vendéglátóipari egység és parkoló is létesül. Imremajor állomáson esőbeállót alakítanak ki. A tervek szerint 2021 nyarán indulhat el a forgalom a megújult vonalszakaszon.

Hatvanezer utas váltott jegyet a legutóbbi nyári szezonban

Volt olyan nyári nap, mikor 1700 kiránduló választotta a balatonfenyvesi vonalat. A turisztikai szezonban átlagosan több mint hatvanezren utaznak a kisvasúttal. A nagy érdeklődésre való tekintettel rendszeresen három kocsiból álló szerelvényeket indítanak, minden vonatban közlekedett kerékpárszállító kocsi, melyben a babakocsikat is kényelmesen el lehet helyezni. Az 1950-től eredetileg gazdasági vasútnak épült vonalon mára a személyszállítás az egyeduralkodó: nyáron igen jelentős a balatoni kirándulóforgalom, de a somogyszentpáliak és imremajoriak számára a közösségi közlekedést is ezek a kisvonatok jelentik. A kisvonatokon regionális tarifa van érvényben, ezért az országos árakhoz képest 25 százalékkal olcsóbban lehet jegyet váltani.