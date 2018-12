Csupacsokis Kaposvár: minden a csokiról szólt a hétvégén

Ibolya virágos táblacsoki, csokigyurma, csokis méz, vagy éppen méteres magasságból csöpögő csoki szökőkutak. Gombóc Artúr is szívesen ellátogatott volna a hévégén Kaposvárra, ahol különlegesebbnél különlegesebb finomságokat kóstolhattak az érdeklődők.

– Ú, ez isteni – mondta a barátnőinek a csoki szökőkútba mártott gyümölcsöt megkóstolva Laura.

Ét, tej–és karamellás csoki bugyogott a az asztalokon, amelybe gyümölcsöt , pillecukrot és piskótatallért lehetett mártani.

– Rendeléseink nagy része a lakodalmakra szól. Belga csokit használunk, amelynek magasabb a kakaóvaj tartalma és kevésbé folyik – tette hozzá Lakesz Péter, a Csoki Mámor képviselője.

Renáta kisfiával érkezett, aki szívesen kóstolna a finomabbnál–finomabb csokikat.

– Ha letennék egy tábla csokit bizos megenné, de próbálok arra figyelni, hogy minden édességből mértékkel fogyasszunk – tetet hozzá az édesanya.

– Második alkalommal rendezzük meg a Csokoládé Örömünnepet 15 kiállítóval az ország minden tájáról – mondta el Andréka Ferenc főszervező. Hozzátette: az a tapasztalat, hogy felnőttek és gyerekek egyaránt bártan kóstolnak drazsékat, bonbonokat, macaron, sőt a grillázsok és a mézek is szépen fogytak.

A Bymemaracon különleges, egyedi ízvilágú macaronokkal készült: sós karamellástól a gyümölcsös ízesítésig.

– Először mutatkozunk be Kaposváron, a hagyományos macaron recept alapján készítjük desszertjeinek, színeiket pedig természetes ételfestékkel érjük el – Malárics Ilona.

Továbbhaladva pedig különleges bonbonokat lehetett kóstolni. Volt köztük sósmogyorós étcsokiban, vagy fehér csokis joghurtba mártott gyümölcsök is. De ibolyavirággal ízesített táblacsoki sem riasztotta meg az érdeklődőket. A csokigyurma a legkisebbeket varázsolta el. Jósa István, a Varázscsoki képviselője elmondta: kézmeleg hatására formáltóak, valamint a nagyobbak akár csokitáblából karácsonyi képet is készíthettek termékeikből.

A kaposvári Kinizsi iskola cukrász tanoncai pedig csokiból készült piramisokkal, sakktáblával és aranyban tündöklő bonbonokkal készültek. Grillázs, vagy chilis csokiból sem volt hiány. Szivar, de sminkészlet is volt csokoládéból. A Magyar Grillázs Szövetség elnöke elmondta: nagy sláger a chilis, sós karamellás és a levendulás finomság.

– Termékeinkben kevesebb cukrot, több olajos magvat használunk. A savakra kell odafigyelni, amelyek a fogakat károsítják. A magyarok a fogyasztást tekintve még nagyon el vannak maradva a belgákhoz, svájciakhoz képest – tette hozzá Rimóczi László. Az tapasztalja, hogy egyre inkább keresik a minőségi termékeket a vásárlók, a cukor és laktózmentesek is kedveltek.

Borhi Zsombor alpolgármester a köszöntőjében jó szórakozást kívánt a családoknak, akiket a nap folyamán a Mikulás elleni sakkverseny várt, valamint divatbemutató és zenés táncos műsor színesítette a rendezvényt.

