Dalban szólnak mindenkihez tizenöt esztendeje

A másfél évtizeddel ezelőtti megalakulására emlékezett a Sárga Rózsa Népdalkör Egyesület Somogyváron.

Tüttő Lajosné elnöktől megtudtuk: a szervezet tavaly lett egyesület, s a jelenlegi tizen­nyolc tagjából nyolcan énekelnek, tízen pedig pártoló tagok. Elmondta, hogy az elmúlt évek alatt rengeteg fellépésük volt, és szép sikereket is elértek, amelyekről részletesebben is szólt.

Az alapítók közé tartozó, húsz éve megözvegyült Varga Istvánné arról beszélt, hogy az ének és a zene szeretetét a szüleitől örökölte, a felmenői között pedig még muzsikusok is voltak. Móring Istvánné szerint nagyon jó a közösségük, és a próbák is nagyon hangulatosak. – Mindezt magunktól értük el, soha nem volt képzett kórusvezetőnk – jegyezte meg Hajdu Jánosné. Az is kiderült, hogy nem csak énekelni szeretnek az egyesület tagjai, de a költészet is közel áll hozzájuk.

Az egykori varrónő, Marton Józsefné egy csodálatos magyar ruhát készített magának, abban mond verset a bemutatókon. – Az erdélyiek adták az ötletet, ott szokás, hogy ilyen ruhában lépnek fel – avatott be. Megtudtuk azt is, hogy az egyesület jó kapcsolatot ápol a településen lévő szervezetekkel is, az önkormányzattól pedig komoly anyagi segítséget is kapnak. Gyurákovics László polgármester hozzászólásában kiemelte: rendkívül büszke a közösségre, és bízik benne, hogy még sokáig fogják öregbíteni Somogyvár jó hírnevét.