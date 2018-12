Diákokat támogat Kaposvár, így is maradásra bírva őket

Újabb tíz diákot támogat a kaposvári önkormányzat a „Kaposvár Számít Rád” ösztöndíjjal, a program indulása óta már 85 fiatalnak segítettek.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a diákokkal kötött szerződések aláírásakor hangsúlyozta: az ösztöndíj célja, hogy azokat a diákokat, akik nem Kaposváron tanulnak, visszacsábítsák dolgozni, illetve, akik a Kaposvári Egyetem hallgatói, azokat arra ösztönözzék, hogy miután megkapják diplomájukat a városban helyezkedjenek el.

De nem csak a felsőoktatásban tanulóknak, hanem középiskolásoknak is jár a havi 25 ezer forintos támogatás. A fiataloknak vállalniuk kell, hogy megfelelő tanulmányi eredményt érnek el és miután megszerezték a szakmát, legalább annyi ideig Kaposváron dolgoznak, ahány évig az ösztöndíjat kapták. Turnár Adrián Máté magasépítőnek tanul a Lamping József Szakgimnáziumban, édesapja is hasonló területen dolgozik, ezért közel áll hozzá ez a szakma. A diák szerint az ösztöndíj azért is jó, mert motiválja az embert a tanulásra. Az ösztöndíjat félre teszi majd és később jogosítványra, valamint autóvásárlásra költi.

Amúgy is visszatérne Kaposvárra

Sziva Leila földrajzot és testnevelést tanul a Pécsi Tudományegyetemen. A diáklány egész fiatal kora óta a sport megszállottja, ezért is jelentkezett erre a szakra. Az ösztöndíjtól függetlenül mindenképpen Kaposváron szeretne elhelyezkedni. A havi 25 ezer forintot pedig nyelvtanulásra költi majd.

