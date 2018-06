Égig érő levendula és lánykérés Kőröshegyen

Volt aki szüretelni jött, s olyan is, aki a lepárlással akart ismerkedni, de még olyan is, aki élete nagy eseményévé választotta szombaton a kőröshegyi levendulást.

Folyamatosan érkeztek a turisták a Kőrőshegyi Levendulafesztiválra szombaton, ahol még a lila növényből való lepárlással is megismerkedhettek az érdeklődők. Persze a legtöbben ollót ragadtak és szüretelték az illatos virágot. – Sok jót olvastunk az interneten a Kőröshegyi Levendulásról, és egyébként is sokat járunk a Balatonra – mondta a Pest megyei Acsáról érkezett Mikula Pócsa Enikő. – A keresztanyám szép dolgokat készít levendulából, úgyhogy neki viszek belőle.

Ám volt olyan is aki, élete nagy eseményévé választotta a levendulást: a sorok között nem csak fotók készültek, aki figyelmes volt, az szemtanúja lehetett egy lánykérésnek is. Holló Balázs három év után tette fel a nagy kérdést kedvesének szombaton a festői környezetben. – A közelben van nyaralónk, s már egy héttel ezelőtt kinéztem a helyet, ahol megkérem Dóri kezét – mondta Balázs. – Szóba jött már az eljegyzés korábban is, ennek ellenére sikerült meglepni Dórit. Azt mondtam neki, hogy egy ismerősnek kell még szednünk levendulát – folytatta a friss vőlegény, akitől azt is megtudtuk: a válasz természetesen igen volt. A fiatalok Budapesten élnek, Balázs hamarosan orvosként kezdi meg karrierjét egy fővárosi kórházban.

A Kőrőshegyi Levendulásban egyébként többfajta levendula mered az ég felé. – A tihanyi őslevendulásból vettünk töveket, azt szaporítjuk tovább, ez sötétlila színű – magyarázta a lilán pompázó bokrokra mutatva Szabó Lajos tulajdonos. – Van még francia levendula és van levendula agustifolia. Sok gubó van rajta, és több olajat is ad. Ezeken kívül angol levendula is található az ültetvényeken. Ez utóbbi nem rendelkezik gyógyhatással, viszont sok olajat lehet kinyerni belőle.

Rendszeresen szerveznek rendezvényeket a levendulásba, amikor a növény ingyen elvihető, csak a gyűjtőtáskáért kell fizetni. Ám a tulajdonosok nem dolgozzák fel nagy mennyiségben a levendulát. – Csak saját magunknak készítünk belőle mindent, amit csak lehet – mondta Szabó Lajos.

A tulajdonos az első bokrokat 2012-ben ültette a területen, ami csak egy elhagyatott gazos ingatlan volt. Azonban a növények szeretete adta az ötletet, hogy levendulákkal ültesse tele. Azóta a dél-Balaton közkedvelt kirándulóhelyévé nőtte ki magát a Kőröshegyi Levendulás, amelyet nyugodtan nevezhetünk a Balaton mini Provence-ának is.

A hangulat ezen a hétvégén is adott volt, verklis gondoskodott a stílszerű zenei aláfestésről a levendulaszedéshez. A bokrok között rusztikus padokat helyeztek el, ahonnan egyrészt páratlan a kilátás a Balatonra, másrészt a helyszín ordít egy jó szelfiért. Sokan kattintgattak hát telefonjukkal, s még többen sétáltak a bokrok között fényképezőgéppel. Hiszen nem csak a növény szüretelése és annak illata az élmény, hanem a látvány is. Amellyel a Kőrőshegyi Levendulás tetejére érve a nézelődő biztosan nem tud betelni.