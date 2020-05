Egy jó szakma most biztos munkát jelent

Közel kétezer ember vesztette el állását egyetlen hónap alatt Somogy megyében. Ugyan sok cég igyekezte átcsoportosításokkal megmenteni alkalmazottait, ez jó néhány szektorban nem mindig vezetett eredményre.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi statisztikája szerint márciusban 17 ezerrel nőtt a regisztrált álláskeresők száma, s 46 százalékuk három megyéhez köthető: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén mellett Somogyhoz. Megyénkben 14 százalékkal, vagyis 1884-gyel nőtt a regisztrált álláskeresők száma egy hónap alatt.

Arról lapunk is beszámolt, hogy a németországi megrendelések elmaradása miatt marcali és nagyatádi gyáregységében összesen 100 dolgozójától vált meg az Industrie Elektrik. Ahogyan arról is hírt adtunk, hogy a határozott idejű szerződéssel dolgozóktól megválik a Videoton Elektroplast.

– Szerencsére elég sok volt a nyugdíjas az elbocsátott foglalkoztatott között a megyében – mondta el lapunknak Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője. – Sajnos ebben a helyzetben őket küldték el először, illetve azokat, akiknek lejárt a határozott idejű munkaszerződése. Igyekeztünk segíteni a bajba jutottakon, például kötöttünk olyan megállapodást, hogy későbbi túlórák terhére alkalmazzák tovább a munkavállalókat, de van olyan cég is, ahol fizetett szabadnapot kaptak a dolgozók.

Aki tehette, inkább átszervezte a munkát, így történt ez a Fino Foodnál és a Kaposvári Villamossági Gyárnál is. Utóbbi ügyvezető igazgatója, Szalai Gyula lapunknak elmondta: igyekeztek a védőtávolságot megtartani a dolgozók között és új műszakot is indítottak. – A megrendelések nem csökkentek szerencsére – mondta Szalai Gyula. – A tervezett 6,7 milliárd forintos rendelésállományunk az első négy hónapban időarányosan teljesült. Az ellátási lánc nem sérült, néhány hetes kiszolgálási probléma volt Olaszországból, de néhány hete ez már nem jelent gondot. Bevezettük a délutáni műszakot, az irodaházban is ugyanígy tettünk.

Ám mostanra talán már látszik az alagút vége, a Kőröstej négy vidéki üzemébe, így a barcsiba is 100 dolgozót vesz fel, ugyanígy a minap a Kométa Zrt. is bejelentette, hogy kaposvári üzemében nagy szükség van munkavállalókra.

– A nagy foglalkoztatók, ha kisebb fordulaton is, de dolgoznak – mondta Svajda József. – Azoknál a vállalatoknál, ahol rendezettek a munkaügyi viszonyok, nincs gond, s ott sokféleképpen tudunk segíteni.

Ennek ellenére Somogy is azon megyék közé tartozik, ahol a legtöbben vesztették el állásukat. – Ennek oka, hogy a megyében alacsony a hozzáadott érték – mondta a MASZ megyei vezetője. – Magas a betanított munkások aránya, nekik nincs szükségük képzettségre a munkájukhoz, de így ők a legsérülékenyebbek is. Ha elbocsátások vannak, őket küldik el a legkönnyebben, s ők nehezebben is helyezkednek el.

A másik ok lehet, hogy Somogyban sok elektronikai, fém­ipari cég van, elég ha Tabra, Marcalira vagy Kaposvárra gondolunk. Ezek az ágazatok is sérülékenyek a piac folyamataira, ha egy szállító kiesik a láncból, a többiek már nem tudnak dolgozni.

Hogy pontosan mennyien maradtak munka nélkül a világjárvány miatt, nem lehet tudni. Ám az biztos – az érdekképviseletek megyei vezetői szerint –, hogy az állástalanná váltak száma jóval magasabb a regisztrált munkanélkülieknél. S azokról semmit nem tudnak a hivatalos szervezetek, akik a fekete-, illetve a szürke gazdaságban dolgoztak.

Az igazi nagy vesztes a vendéglátás

A vírusveszélyes tavasz másik nagy vesztese a vendéglátás volt itthon is: a korlátozások miatt egyik napról a másikra bezártak a vendéglátóhelyek, s ahol nem voltak megtakarítások, ott csak az elbocsátás maradt.

– Ez jellemzően a kisebb üzleteket érintette – mondta érdeklődésünkre Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete (KISOSZ) elnöke. – Volt, aki például szabadságra engedte alkalmazottait, s olyan is akadt, aki folyamatosan fizette a munkabért, de született olyan megoldás is, hogy munkaidőt csökkentettek vagy kiegészítő munkákat végeztek. Akik mégis nyitva tartottak, ott nagyon visszaesett a forgalom.