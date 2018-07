Egyedülálló pálos lelet került elő Balatonszemesen

Folytatódott a Pálos kolostor feltárása Balatonszemesen. A szakemberek és a régésztanulók több tárgyat is előástak és a templom mindkét hajófalát megtalálták.

Két héten keresztül ástak a régészek Balatonszemesen. A településen 2014 óta zajlik tanszéki ásatás, ahol a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének oktatói és hallgatói vesznek részt. Az ásatás vezetője Végh András egyetemi docens, aki érdeklődésünkre elmondta: most is a kolostor területén dolgoztak. Készítettek egy két méter széles kutatóárkot, amelyben keresztirányban tudtak végigmenni a templomhajón és a kolostor udvarán.

– Az ásatáskor előkerült a templom mindkét hajófala, a padló azonban csak kis mértékben maradt meg – tette hozzá Végh András. – Az ugyanis korábban elpusztult és vittek is el belőle. Megtaláltuk az egyik mellékoltár alapozását is.

– A legszebb lelet azonban egy tenyérméretű bronzfeszület, ami a 14. századból származik, ez is a Pálosok ittlétét bizonyítja – hangsúlyozta Végh András. – De ami nagy újdonság a korábbi felfedezésekhez képest, hogy a templom mellett feltártuk – a kolostornál régebbi – egy Árpád-kori település maradványait, ez néhány gödröt jelent, ahol szép számmal találtunk fazekakat. A korábbi ásatásokkor pedig Árpád-kori érmék is előkerültek.

A kutatások azt bizonyítják, hogy a Pálosok nem a semmibe építették a kolostort, ugyanis már a tatárjárás előtt is volt itt egy település. Az itt megtalált tárgyakat kiállítják például a balatonszemesi Magtárban, ahol már régóta van egy állandó Pálos tárlat. De le is modellezik a kolostor maradványait. Az ásatás ezen kívül egy kötelező gyakorlat is a régész hallgatóknak.

Pálosok rendje

A régészek szerint Somogyban a balatonszemesi mellett még 6-7 Pálos kolostor van, például Pogányszentpéteren. A Balaton-felvidéken is van Pálos templom, kolostor.