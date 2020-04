Egyre több somogyi lépne be a seregbe

A katonai toborzás jelenleg is folyamatos. A kaposvári toborzó és érdekvédelmi központ ügyfélszolgálata a járványügyi szabályok szigorú betartásával tovább működik, s az elmúlt időszakban érezhetően nőtt az érdeklődők száma. Ebben bizonyára közrejátszik a kialakult járványügyi helyzet is.

– Továbbra is népszerű Somogyban a katonai pálya – mondta el lapunk érdeklődésére Horváth Jenő őrnagy, a ka­posvári 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka. – Márciusig 86-an jelentkeztek nálunk a megyei toborzóirodában. A szerződéses szolgálati formán kívül egyre népszerűbb a tartalékos szolgálatvállalás is.

Ennek lényege, hogy a jelentkezők civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett katonaként próbálhatják ki magukat. A két éves, OKJ-s altisztképzési formán kívül a Magyar Honvédség másodszor indít egyéves, tanfolyamrendszerű altisztképzést is, melyre május végéig lehet jelentkezni.

Legutóbb tizennégy belépőt adtak át a honvédség alakulatainak. Horváth Jenő rámutatott: ez országos szinten is jelentős eredmény. Abban bízik, hogy minél többen megtalálják számításukat a megújuló Magyar Honvédségben, melyhez a katonai toborzók minden segítséget igyekeznek megadni országszerte. Mindenkinek tudnak beosztást ajánlani, akár már általános iskolai végzettséggel is.

– Érettségizetteknek altiszti, míg a felsőfokú végzettségűeknek tiszti rendfokozatot tudunk biztosítani – közölte az őrnagy. – Somogyban jelenleg nagy számban keresünk informatikusokat, autószerelőket és gépkocsivezetőket.

A toborzás folyamatos, s ha elengedhetetlenül szükséges a személyes találkozás, akkor az ügyfélszolgálatot is felkereshetik a jelentkezők. Horváth Jenő kiemelte: arra kérik az érdeklődőket, hogy lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék meg őket, s a www.hadkiegeszites.hu vagy a www.iranyasereg.hu oldalon is megtalálható az elérhetőségük. Az elmúlt időszakban érezhetően nőtt az érdeklődők száma, melyben bizonyára közrejátszik a kialakult helyzet is.

A kezdő legénységi katonák jelenleg minimum bruttó 255 ezer forintot, a kezdő altisztek 341 ezer forintot, míg a kezdő tisztek 413 ezer forintot kereshetnek a honvédségnél.

Számos pluszjuttatás is megilleti őket. Így az ingyenes laktanyai elhelyezésen vagy az albérleti hozzájáruláson kívül utazási költségtérítés és Szép-kártya.

Erről a honlapon részletesen lehet olvasni, illetve a toborzóiroda is folyamatos felvilágosítást biztosít.Harsányi Miklós