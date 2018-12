Együttműködés születhet somogyi termelők és a Podravka között

Gazdasági együttműködés születhet a horvátországi Podravka vállalat és Somogy megyei termelők, illetve önkormányzatok között. A Közép-Európa szinten is ismert vállalat képviselői az uborkatermesztés lehetőségeiről tájékoztatták az érdeklődőket pénteken Somogyváron.

Olyan vállalkozó kedvű családokat, termelőket, s önkormányzatokat keres a Podravka, akik uborkát termesztenének a zöldségfeldolgozással foglalkozó cég számára. Móring József Attila országgyűlési képviselő felidézte: az egyik horvátországi út során találkoztak a Podravka gyár vezetőivel, akik felvetették, hogy szívesen bővítenék gazdasági kapcsolataikat Magyarország irányában. Ezt követően született meg a somogyvári találkozó is, melyen a cég képviselői tájékoztatták az érdeklődő önkormányzatokat, termelőket. Az országgyűlési képviselő kérdésünkre elmondta: abban bízik, hogy létrejöhet az együttműködés, s lesznek a megyében, akik lehetőséget látnak az uborkatermesztést illetően. Éppen ezért minden érdeklődőnek igyekeznek segíteni.

Zdravko Matotan, a Podravka mezőgazdasági fejlesztéssel foglalkozó területének igazgatója hosszasan beszélt az együttműködés lehetőségeiről. Első körben az uborkatermesztés területén kötnének megállapodást az érdeklődő megyei termelőkkel, ám ha a jövőben eredményesnek bizonyulna a kapcsolat, más zöldségekre és akár gyümölcsökre is kiterjesztenék azt. Az ideális termesztési munka és minőség elérése érdekében fel is készítik majd az embereket, s a szükséges tudnivalókkal is ellátják a vállalkozókat. Nem utolsó sorban a vetőmagot is biztosítják, hogy a végeredmény is megfelelő legyen. A cég képviselője kiemelte: tartják a szerződésben foglaltakat, vagyis biztos fizetők lesznek a kialkudott ár vonatkozásában.

Zdravko Matotan kérdésünkre azt is elmondta: első ízben a cég szállítaná el a Somogyban megtermelt zöldséget, ám, ha hosszú távon is eredményes lesz a munka, akár egy feldolgozó üzem létesítése is szóba jöhet a megyében. Első lépésként Somogyban gondolkoznak, ha viszont beválik az együttműködés, más megyékre is kiterjesztenék a lehetőségeket. Előadásában arról is szólt, hogy a cég egyik vezető projektje a zöldségfeldolgozás, s ebben az egyik legfontosabb szerep az uborkáé. Fontosnak tartják, hogy munkát adjanak ennek révén akár családoknak, s kisebb gazdaságoknak is. De mint az elhangzott, összefogásos alapon is érdemes gondolkozni a termesztést illetően.

Nagy az érdeklődés

Sokan érdeklődtek a cég tájékoztatóján, többen a Start közmunkaprogram keretein belül képzelnék el a lehetséges együttműködést. Így látja ezt többek között Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere. – Nagyon is érdemes megfontolni a lehetőséget, van benne ráció – mondta a településvezető. – A falubeliek körében is meg fogjuk hirdetni ezt – tette hozzá. Hasonlóképpen vélekedett Varga András, Várda polgármestere is. – A közmunkaprogram keretein belül is termesztettünk már uborkát, illetve van két őstermelő is a településen, akik foglalkoznak ezzel – mondta a várdai polgármester. – Vagyis kialakult már egyfajta kultúrája az uborkatermesztésnek a településen, s ezt az új lehetőséget is érdemes megfontolni – tette hozzá a településvezető. Mint megtudtuk, első körben legalább 20-30 termelőre lenne szükség ahhoz, hogy érdemben is beindulhasson az együttműködés.

