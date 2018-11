Elegáns viseleteket, új trendeket láthatott a nagyközönség

Sokak tetszését elnyerte Lovász Márta divattervező új őszi-téli kollekciója. A hétvégi divatbemutatón nappali és alkalmi viseleteket egyaránt láthattak az érdeklődők, bepillantást nyerve ezzel az aktuális trendekbe.

Megtelt a Hotel Dorottya bálterme vasárnap, fiatalok és idősebbek egyaránt kíváncsiak voltak Lovász Márta 2018-2019-es őszi-téli kollekciójára. Nappali és alkalmi viseleteket is láthatott a nagyközönség. S most sem csak a hölgyekre gondolt a divattervező, hiszen aktuális férfi divattrendek is megjelentek a bemutatón.

– Minden évben igyekszem követni a legújabb divattrendeket – mondta a sajtónak Lovász Márta. Mint megtudtuk, mustár-fekete-zöld, burgundi-szürke, fekete-vaj, szürke-orchidea, mélytürkiz is szerepelt a kollekció színvilágában. Az idei kollekcióban kedveltek a rácsos anyagok, s például az Eszterházy-kockás is. A nappali viseletben minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző, hordható darabokat.

A praktikus elegancia és a kifinomultság egyszerre érvényesül ezekben, a színvilágban egymásra épülő darabok pedig sokszínűvé teszik a megjelenést. Az alkalmi ruhákra fényes anyagok, térben kiemelkedő díszítések is jellemzők. Ugyanakkor az idei trendben a csipke és az áttetsző anyagok is dominálnak az estélyi ruháknál. A divattervező úgy véli: ettől egy kicsit talán fiatalosabb is a mostani kollekció az előző évinél. Ami pedig a szabásvonalakat illeti, aszimmetrikus formák is jellemzőek az új kollekcióra.

A ruhákhoz készülő frizurákról ezúttal is a Hajcihő Szépészet gondoskodott. Bogdán Krisztina fodrász a sajtónak elmondta: az idén egy kicsit könnyedebb, az arcokat jól megmutató, elegáns frizurák készültek.

Gál Laura énekművész is Lovász Márta ruháját viselte vasárnap, s több dallal is kedveskedett a közönségnek. A divatbemutatót Jágerné Katona Zsuzsanna, Kaposvár Kulturális Tanácsának elnöke nyitotta meg.