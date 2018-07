Élményszerzés és az összetartozás erősítése volt a cél Kiskorpádon

Huszonegyedik éve gyűlt össze Kiskorpádon a falu apraja-nagyja. A Családi napra idén újdonságokkal is készültek. Hétméteres mobil mászófal és ugrálóasztal is várta a helyszínre látogatókat, a gyerekek kedvence pedig a repülős cukorszórás volt.

Reggeli futással kezdődött a Családi nap Kiskorpádon. Délelőtt már rotyogtak a finomabbnál finomabb vadételek a bográcsokban, pattogott a focilabda is a kispályás labdarúgó bajnokságon. A nagysátorban Ribizli bohóc szórakoztatta a kicsiket, a bátrabbak pedig a pónikon lovagoltak. A tűzoltóautókkal is megismerkedhettek a gyerekek, valamint Széles Út Egyesület motorozásra is várta őket. A felnőtteknek pedig egészségügyi szűréseket is szerveztek. A helyi lakosság apraja nagyja mellett a horvát testvértelepülés, Velika Pisanica küldöttsége is részt vett.

– Minden évben eljönnek ilyenkor, hol kulturális fellépőket hoztak, hol focicsapatot hoztak. Idén a főzésben és a labdarúgásban jeleskednek. Nagyon jó a kapcsolatunk, évente többször meglátogatjuk egymást, amúgy az 1700 lakosú település mintegy tizenkét százaléka magyar nemzetiségű – mondta el Epstein Ferenc. Kiskorpád polgármestere szerint a falunapnak azon kívül, hogy kikapcsolódást biztosít a helyieknek, az itt szerzett élményekkel erősítik az összetartozást és építik a közösséget.

– Nagyon fontosan az ilyen rendezvények, egyrészt közösség összekovácsoló erejük van, valamint ápolják a település hagyományait – mondta el Biró Norbert. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette: modern falvak program új lehetőséget teremt a kistelepüléseknek, hazai és uniós forrásból a jövőben számos céljukat, álmukat valósíthatják meg.

– Közösség nélkül nincs élet – mondta el köszöntőjében Szászfalvi László. Az országgyűlési képviselő hozzátette: egy erősödő településnek nem csak megtartani, hanem erősíteni is kell közösségét. Örömére szolgál, hogy fiatal családok telepedtek le a közelmúltban a településen. Szászfalvi László megjegyezte: szükség van az ilyen közösségi rendezvényekre, ahol a lakók, családok személyes kapcsolatai erősödhetnek, valamint Kiskorpádon az évszázados horvát-magyar barátságot is ápolják.

A településen a közelmúltban megújulnak az intézmények.

– Három sikeres pályázat segítségével fejlesztjük a hivatalból, könyvtárból, a kultúrházból és az egy csoportos óvodából álló épületet – mondta el Epstein Ferenc. Hozzátette:szigetelésre, nyílászáró cserére, napelem telepítésre, világítás korszerűsítésre, az óvodai belső felújítására és a játékok, bútorok cseréjére is rendelkezésre áll forrás. A kiskerti ingatlanok elérését segítő útfelújításuk is hamarosan megkezdődik. A temetőben elkészült napelemes kandelábert telepítettek, a közeljövőben pedig a villamos hálózatot is korszerűsítik.

– Több, már beadott pályázatunk van még elbírálás alatt, melyek keretében többek közt térfigyelő kamerákat szeretnénk kihelyezni, felújítanánk a kultúrház belsejét, valamint egyedi szennyvízkezelőket kívánunk telepíteni – mondta el Orbán Balázs. A település alpolgármestere hozzátette: nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Zöld Élet Ifjúság Egyesülettel, közösen újították fel az első világháborús emlékművet és az idei családi nap széles és színes programkínálata az egyesület sikeres pályázatának köszönhető.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy lakosságszámunk folyamatosan nő. Jelenleg kilencszázan lakják a falut, az elmúlt években több fiatal költözött ide gyermekeivel. Az óvodánkban jelenleg 29 gyermeket gondoznak, teljes kapacitással működik – tette hozzá Epstein Ferenc polgármester.

A Családi napon nagy sikert aratott a Kiskorpádi Szivárványpalota óvodásainak előadása, melyet követően a Matyi és a Hegedűs és a Bon Bon lépett fel. Az est fő számát a kiskorpádi énekkar műsora jelentette. Az egész napos rendezvényt tűzijáték és retro disco zárta.