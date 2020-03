Ételjárattal és babaklubbal segítenek

A koronavírus-járvány idején sem engedik el a rászoruló családok kezét az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. Kaposváron tartós élelmiszerrel és iskolaszerekkel is segítenek nekik.

Csomagokkal megpakolva indult a Biztos Kezdet Gyerekháztól a kisbusz pénteken a rászorulókhoz. Az első család már nagyon várta a szervezet érkezését. – Rengeteget segítenek nekünk, megkönnyítik a helyzetünket – mondta Bogdán Katalin, aki férjével két gyermeket nevel. – Most is hoztak öblítőt, cukrot, tarhonyát.

A csomag még rejtett egy kis gabonapelyhet és kakaóport is a gyerekeknek. – Kinyomtattuk a házi feladatot is – mondta Bacza Barbara, a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője, miközben a ház elé pakolta a holmit. – Tettünk a csomagba szörpöt, és a gyerekeknek egy kis csokit is.

Lapunknak elmondta: egyre több segélykérés érkezik hozzájuk. – Jelenleg 16 családdal, 42 gyermekkel vagyunk kapcsolatban – mondta a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekház vezetője. – Nagyon örülnek a színes ceruzának és a rajzlapnak, hogy tudják otthon foglalkoztatni a gyerekeket. Naponta online töltünk fel a szülőknek feladatokat, amelyekben ők és a gyerekek is részt tudnak venni.

Ebben Bogdán Katalinék is rendszeresen részt vesznek. – Van egy babaklubunk, s a Facebookon kapunk feladatokat. Gyerekeknek és szülőknek egyaránt hasznos időtöltés – mondta a fiatalasszony. – A jó megoldásokért tallérokat kapunk és azokból vásárolhatunk mindenfélét, amire szükség van: pelenkát, mosóport vagy öblítőt.

Bárki segítséget kaphat a bajban

Még a házi feladat miatt is az Ökumenikus Segélyszervezethez fordulnak segítségért Kaposváron. – Ha akadozik a net, vagy nem tudják feltölteni, akkor hozzánk fordulnak – mondta Bacza Barbara. – Azt látjuk, hogy a családok, akikkel kapcsolatban állunk, jól viselik és betartják a biztonsági előírásokat. Van olyan fiatal pár, aki néhány hónapos csecsemőt nevel és sem az apa, sem az anya nem mozdul ki elővigyázatosságból. Olyan család is van a látókörünkben, ahol a koronavírus-járvány miatt elveszítette az édesanya a munkahelyét. Nekik is segíteni próbálunk.