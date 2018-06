Év végére átadhatják a határvadászok cseri laktanyáját

Jól halad a határvadászok laktanyájának építése a Cseri parkban, és a rendőrök garzonlakásainak kialakítása a Szent Imre utcában. Az építkezést Szita Károly polgármester és Kovács István, az ORFK gazdasági igazgatóhelyettese egy közös bejáráson tekintette meg.

Fésüs Szabolcs, a Készenléti Rendőrség őrnagya jelenleg Baranyában él, de azt tervezi, hogy hamarosan átköltözik Somogyba. Sokan gondolkodnak hasonlóan a társai közül, és számukra is jó hír, hogy az év végére átadhatják a Készenléti Rendőrség két új épületét Kaposváron. Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Kovács István rendőr vezérőrnagy, az ORFK gazdasági igazgatóhelyettese közösen járták be a Cseri parki és a Szent Imre utcai építkezést. Elkísérte őket Molnár Gábor ezredes, somogyi rendőrfőkapitány és Heffer Attila ezredes, kaposvári rendőrkapitány is.

A Cseri park mindössze öt százalékának a területét, egy eddig kihasználatlan térséget foglalja el az épülő laktanya, ahol a határvadászok állomásoznak majd. Miután az Erdősor utcai fasort megkímélte az építkezés, az utcáról alig látható, hogy mennyire előrehaladott már a beruházás. A 4970 négyzetméteres, négyszintes objektumban három lépcsőház és öt bejárat lesz, lift azonban nem, hiszen sportosak a készenléti rendőrök, hangzott el a létesítmény bemutatásán. 220 határvadász munkahelye lesz itt. A körlet 110 kétszemélyes lakószobának ad helyet, és az épületben 14 iroda, 6 mosókonyha, 7 fegyverszoba, 13 raktár, 4 teakonyha, két öltöző és egy konditerem is lesz. A Szent Imre utcában, az egykori Pártok Háza épületében 2730 négyzetméteren 74 két személyre szabott garzonlakást alakítanak ki. Itt 148 embert helyezhetnek el. Összesen több mint 300 határvadászt várnak Kaposvárra, és fiatal rendőr családok beköltözése várható.

– A Készenléti Rendőrséget országosan 3000 emberrel fejlesztik, és ehhez 45,6 milliárd forintos forrást biztosít a kormány – mondta Kovács István. – Ebből az összegből 12 laktanyát építünk az ország különböző pontjain Miskolctól Kiskunhalasig, Pécstől Szombathelyig. Kaposváron július végére műszakilag elkészülhet a laktanya a Cseri parkban, és mindkét ingatlan átadása az év végére várható.

A bejáráson Szita Károly polgármester hangsúlyozta: Kaposvár az egyik legbiztonságosabb megyeszékhellyé vált, ahol 314 biztonsági kamera ügyel a közrendre. A Készenléti Rendőrség beruházásával elkezdődött a cseri városrész rehabilitációja. Játszótereket és közösségi tereket alakíthatnak ki majd a környéken. Az itt élők örömmel fogadják a járőröző készenléti rendőröket, akikkel a gyarapodhat a város. Szita Károly és Kovács István a kaposvári rendőrkapitányság épületének felújításáról is szót ejtettek a megbeszélésükön, a felújítást Szita Károly szorgalmazta.