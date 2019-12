Feladatot bővít a megye, menedzseli a falvakat

A legtöbb napirendről egyhangú szavazással döntöttek a megyei képviselők a megyei közgyűlésben. Határoztak arról is, hogy új feladattal bővíti a Somogy Megyei Önkormányzat tevékenységét.

Miután Wéber Antal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a közgyűlési tagokat a működésről, ismertette az elmúlt évi beavatkozások számát.

Ebben az időszakban a megye tűzoltóságainak működési területén összesen 2426 esemény történt, október végéig a somogyi tűzoltóságok 1175 tűzesethez és 1251 műszaki mentéshez vonultak.

A tájékoztatóból kiderült: szándékosan megtévesztő jelzések száma évről-évre csökken, köszönhetően a rosszindulatú bejelentések azonnali vizsgálatának, illetve a hatékony szankcionálásnak.

Bérci László, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dandártábornoka azt mondta: minden támogatást megkap a Somogy Megyei Katasztrófavédelem, amelyre szüksége van a hatékony munkához.

A megyei elöljárók egyhangúan elfogadták a beszámolót, majd többek között döntöttek arról is, hogy projekt-előkészítési- és projektmenedzsmenti feladatokat is ellát a jövőben települési önkormányzatok számára. Gyenesei István, a Somogyért Egyesület képviselője szerint, kevés ennél hasznosabb dologról dönthet a megyei közgyűlés. Hiszen így élővé válik a kapcsolat a települések és a megye között, valamint tisztes bevételre tehet szert a megyei önkormányzat. Az árakat kifogásolta a képviselő, azt vetette fel, hogy lakosságszám arányában növekedjen. Erre Biró Norbert, elnök tájékoztatott: eleve kistelepülésekre szabták az árakat. Ezt a napirendet is egyhangúan megszavazták a megyei közgyűlési tagok.

A jövő évi munkaterv tárgyalásakor többen is amiatt szólaltak fel, mert az ő javaslataik nem kerültek be a szakmai anyagba. Biró Norbert erre reagálva azt mondta: olyan témák nem kerülhetnek be, amelyek nem a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, s azt is, hogy nem lehet egy-egy társadalmi csoportot kiemelni, ha felkarolnak egy témát.

Egészséges utakon Somogyban

Anderné Röszler Erika kérdést tett fel a közgyűlési elnöknek egyrészt azzal a kormányzati munkaanyaggal kapcsolatban, amely néhány hete jelent meg a sajtóban, s amely szerint több a megyében működő kórházat érintenének a – a képviselő szavaival élve – „kórházcsonkítások”. Tudni szerette volna, hogy Biró Norbertnek erről van e bármilyen információja. S a nagyatádi Ct-vel kapcsolatban is érdeklődött a Jobbikos képviselő nonszensznek nevezte, hogy nem finanszírozzák a vizsgálatokat, így a kihasználtság csak tíz százalékos. Valamint rákérdezett Megszűnik a déli periféria élve eltemetve állapota és van e céldátum az életveszélyes Kadarkút Barcs szakasz és a 68-as, valamint a 6-os út rendbetételére. Biró Norbert válaszában elmondta: az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben a közgyűlésnek nincs hatásköre. A közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre később válaszol.