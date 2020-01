Féláron adják el a téli készletet

Akár ötven százalékkal olcsóbban is vásárolhatunk a karácsonyi ünnepek után. Sok üzlet már december végén akciósan kínálta portékáit. A legtöbben a meleg pulóvereket és kabátokat keresik.

20-30-40-50 százalékos árengedmény – óriási figyelemfelhívó táblákkal hirdetik akcióikat a kaposvári üzletek. Némelyikben már december elején, a legtöbb helyen azonban csak a karácsonyi ünnepek után kezdődtek a leárazások. Kedvező áron juthatunk hozzá a ruházati és háztartási termékekhez.

– Már december 27-én sokan érkeztek üzletünkbe, leginkább az ajándékutalványukat költötték el, sokan az akciós kabátokat, pulóvereket keresték – mondta el a kaposvári bevásárlóközpont egyik üzletvezetője.

A kaposvári Bekker Ildikó az alkalmi ruhák között válogatott. – Elegáns ruhát keresek, az a lényeg, hogy szép legyen, az ára másodlagos – mondta. A vevők többsége ugyanakkor éppen az akciók miatt vásárol. – A családban szinte mindenki utalványt kapott, amit most költünk el, ugyanis sokkal olcsóbban kapjuk meg azt, amit korábban kinéztünk – mondta a kaposvári Kiss Virág, aki családjával az év utolsó napján járta az üzleteket.

– A karácsonyi ruhákat 70 százalékkal, a télieket pedig 20–50 százalékkal olcsóbban tudják megvásárolni üzletünkben – mondta az egyik eladó. – Az ünnepeket követően meglepően sok a vásárló.

A vezető áruházláncok jellemzően december 27-28-tól kezdődően időzítik a leárazásokat, amelyeket általában több hetes időtartamra jelölnek ki. Az egyik kaposvári belvárosi cipőboltban ugyanakkor már december elejétől 20–50 százalékos akciót hirdettek, a táskákat és a lábbeliket egyaránt olcsóbban kínálják. – Sokan voltak ma is, de nem mindenki nézi az árakat, ami tetszik neki, teljes áron is elviszi – mondta el Tóth Katalin, az üzlet tulajdonosa.

A leértékeltre is érvényes a csere

Nem csak a ruhaüzletek, hanem a műszaki áruházak is akcióznak megyeszerte, valamint a drogériákban is jóval kedvezőbbek az illatszercsomagok árai.

Fontos tudni, hogy az akciós termékek esetén is ugyanazon jogokkal rendelkezünk, mintha nem leértékelt terméket vettünk volna. Kivétel, ha az akciós árunak valamilyen hibája van és ezt a vásárláskor a tudomásunkra hozzák. Tartós fogyasztási cikkek – például műszaki eszközök –esetében 10 ezer forintnyi vételár felett kötelező a termékhez jótállási jegyet adni.

Sok európai országban szigorú szabályai vannak annak, hogy mikortól indulhat a kiárusítási szezon és mennyit engedhetnek az árból a kereskedők. Hazánkban nincsenek ilyen megkötések.