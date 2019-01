Felértékelődtek a panellakások, akár dupláját is érheti

A felmérések szerint Kaposváron csaknem hatvan százalékkal drágultak a panellakások az elmúlt három évben. Szakértők szerint ennek oka, hogy kevesebb új lakás épült és kevés az eladó ingatlan.

Egy felmérés szerint 2015. január és 2018. szeptember között a legnagyobb mértékben, Tatabányán, a legkisebben pedig Győrben drágultak meg a panellakások. A somogyi megyeszékhely a középmezőnybe tartozik, Kaposváron mintegy 60 százalékkal kell többet fizetni egy lakótelepei lakásért, mint négy évvel ezelőtt.

– Megnőtt a kereslet az ingatlanok iránt – fogalmazott Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. ügyvezetője. – Ennek oka, hogy nem épül annyi új lakás ezért a használt lakások felértékelődtek. Az elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett a panelok ára. Amit mi tapasztalunk, hogy átlagosan 30 százalékos drágulás jellemző az ingatlanpiacon, ez egyébként a gázfűtéses lakásokra is vonatkozik, nemcsak a távfűtésesre. Van olyan lakás Kaposváron a Honvéd utcában, ami korábban 5 millió forintot ért, most azonban 9-10 millióért is el lehet adni. Hamar értékesíthető a panel, ezért nincs is sok eladó ebből. Ha nagyobb mértékben épülnek majd új lakások, akkor a lakótelepi lakások ára befog állni – tette hozzá Boldizsár Balázs.

Az Otthon Centrum tapasztalatai szerint is drágultak a panellakások a megyében, Siófokon például harmadával kérnek többet érte. Az aranyparti paneleket főleg a helyiek keresik saját célra, viszont csak a nagyon jó elhelyezkedésűeket vásárolják, ebből pedig kevesebb van. Az Aranyparton egy panorámás apartmanért négyzetméterenként akár 850 ezer forintot is elkérnek, a városközpontban azonban ennél jóval olcsóbban, 340 ezer forintért lehet hozzájutni egy négyzetméternyi ingatlanhoz. Egy siófoki szuperpanel – amely egyszobás apartman – 17 millióért kelt el a Balaton partján, míg Kaposváron 10 millióért 1+ 3 félszobás lakást is lehet vásárolni.

Az Otthon Centrum előrejelzése szerint idén leginkább a vonzó régiókban várható jelentősebb árváltozás. Somogy megyében ez a Balaton parti településeket érinti, azonban a vásárlók nem a paneleket keresik, hanem más ingatlan típusokat. Viszont, ha nagyon jó helyen akad eladó lakás, azt magas áron is megveszik az emberek.