Feleségével relaxál Skippy, a szökevény kenguru

Az egész magyar sajtót bejárta a szökött kenguru története. Az elkóborolt erszényes mostanra már hazatalált párjához és gondos gazdáihoz Edgar és Sylvia Rippelhez.

A Rippel házaspár portáján nem ritkák a különleges állatok, itt él a szökevény kenguru Skippy is, kedvesével Meggyvel. A tazmán kenguruk nagyon félénkek, de azért sikerült lencsevégre kapnunk a vakmerő erszényest. – Még mindig meg van ijedve – magyarázta Sylvia Rippel. – Kell még pár nap, mire teljesen lenyugszik, addig nem is engedjük ki az udvarra.

Sylvia szerint idegen kutyák ijeszthették meg és ezért szökött el a házi-kenguru. – Van, hogy idejönnek a kutyák a kerítésünkhöz és ugatnak – mondta az asszony. – Már tettünk ide árnyékolást, mert a kenguru ha megijed, könnyen elpusztulhat. Egy állatot már elvesztettünk így, évekkel ezelőtt.

A kengurukon kívül alpakák is a Rippel házaspár udvarának lakói, több mint féltucat gyapjas jószág él itt békésen néhány nandu társaságában. A két állat együtt él dél-Amerikában is, hiszen a madarak eltávolítják az élősködő rovarokat a bundás állatokról. – Négy alpakával kezdtük – mondta Sylvia Rippel. – Vettünk egyet Németországban, egyet itt, Ausztriában és most már vannak keverék alpakáink is. Évente egyszer van ellés, mert egyéves a vemhesség.

A házaspár nagy állatbarát, mindig is tartottak, csak nem ilyen sokat. – Németországban is voltak állataink – mondta Edgar Rippel. De ott kisebb telkünk volt a házunkhoz, úgyhogy ennyi állatot nem tudtunk tartani.

Edgar Rippel hozzátette: nem emiatt költöztek Magyarországra, de a nagy ingatlan kétségkívül kiválóan alkalmas az állattartásra. Bajorországot cserélte Bonnyára Edgar Rippel és felesége Sylvia.

– Már nyugdíjasok vagyunk és Magyarország megtetszett nekünk – mondta az asszony. – De ez még a migrációs hullám előtt volt. 2010-ben vásároltuk a házat, de nekem még akkor öt évem volt a nyugdíjig és így csak nyaranta jöttünk. Végleg 2015-ben költöztünk ide, eladtuk a házunkat Németországban és megvásároltuk az állatokat.

A kenguruk nyúltápot esznek, az alpakák pedig füvet és szénát. Az állatok bundáját rendszeresen kell nyírni, ezt egy ausztrál szakember végzi el. Ő maga is tenyésztő, az alpaka gyapját pedig Olaszországba adja el ruha alapanyagnak.

Állatbarát és festőművész

Edgar Rippel Németországban főállású festő volt. Az alkotást nem adta fel teljesen nyugdíjba vonulása után sem, hiszen most is rendszeresen fest. – Éppen ezen a képen dolgozom – mutat egy másik világból származó vízesést megörökítő festményt a művész – Most ez a kedvencem, mert úgy realisztikus, hogy közben fantasztikus. De azért van, hogy lefestek képeslapokon látható tájakat, mint a Badacsonyt, vagy a kufsteini őszt. De a kedvenceim a fantasztikus témájú képek.

Elsősorban pasztellel és akrillal dolgozik Edgar, miután úgy véli, ezeknek színei tartósabbak, mint az olajfesték. – Szerintem az akril akár száz évig is bírja – magyarázta az alkotó. Akitől azt is megtudtuk, szeretett állatai is jó témát szolgáltatnak, egy-egy valósághű festmény elkészítéséhez.